/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ரயில்களில் தீவிர சோதனை தீபாவளி எதிரொலி
UPDATED : நவ 03, 2026 12:38 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:36 AM
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மதுரை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பயணிகள் பட்டாசு கொண்டு செல்வதை தடுக்கும் வகையில் மதுரைக் கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் (ஆர்.பி.எப்.,) ரயில்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தடையை மீறி பட்டாசு கொண்டு செல்வதால் ஏற்படும் தீ விபத்து, உயிரிழப்புகளை தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஸ்டேஷனின் பிளாட்பாரங்கள், காத்திருப்பு அறைகள், பார்சல் பதிவு அலுவலகம், ரயில்களில் மோப்ப நாய் உதவியுடன் சிறப்பு குழுக்கள் அமைத்து சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஆர்.பி.எப்., போலீசார் கூறுகையில், ‘‘ரயில்களில் பட்டாசு, மண்ணெண்ணெய், அடுப்பு மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு சென்றால் 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை அல்லது கடும் அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து விதிக்கப்படும்,’’ என எச்சரித்தனர்.