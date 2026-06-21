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﻿ அவதுாறு புகார் 'யூ-டியூபர ் 'கள் மீது வழக்குப்பதிவு

﻿ அவதுாறு புகார் 'யூ-டியூபர ் 'கள் மீது வழக்குப்பதிவு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:23 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:23 PM

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மதுரை: நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குறித்து, சென்னையை சேர்ந்த பிஸ்மி என்பவர், தன் யூ -டியூப் சேனலில், அவதுாறு கருத்துகளை பதிவிட்டதாகவும், தர்மபுரியை சேர்ந்த தமிழன் கோகுல் என்பவர், பேஸ்புக்கில் உருவகேலி செய்ததாகவும், மதுரை போலீசாரிடம் நா.த.க.,வினர் புகார் அளித்தனர்.

நடவடிக்கை எடுக்காததால், உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

நேற்றுமுன்தினம் விசாரித்த நீதிமன்றம், பிஸ்மி, தமிழன் கோகுல் மீது, வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து, இருவர் மீதும், மதுரை மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.

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