அகவிலைப்படி நிலுவை தாமதம்: அரசு ஊழியர்கள் வேதனை

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ADDED : நவ 04, 2026 06:17 PM
மதுரை: 'அரசு அறிவித்தபடி அகவிலைப்படி நிலுவையை வழங்குவதில் தனியார் மென்பொருள் நிறுவனம் தாமதத்தை தவிர்க்க வேண்டும்'' என அரசு ஊழியர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
மாநில தலைவர் லியாகத் அலி, பொதுச் செயலாளர் ஜெயராஜ ராஜேஸ்வரன் கூறியதாவது: அகவிலைப்படி நிலுவையை வழங்குவது குறித்து அரசு அறிவித்தது. இதற்கு வடிவம் கொடுக்கும், கருவூலத்துறையின் ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை திட்ட (ஐ.எப்.எச்.ஆர்.எம்.எஸ்.,) மென்பொருளில் விப்ரோ நிறுவனம் பணிகளை துவக்க வேண்டும். அதை தாமதம் செய்வது வேதனை தருகிறது.
இந்த மென்பொருள் முடக்கத்தால், அரசு ஊழியரின் ஊதிய பட்டியல் உட்பட அவசிய பணிகளைக் கூட தயாரித்து கருவூலத்துறைக்கு அனுப்ப முடியவில்லை. தாமதம் குறித்து கேட்டால் உரிய பதிலும் கிடைப்பதில்லை. அரசாணையை தனியார் நிறுவனம் உரிய காலத்தில் மேற்கொள்ளாததால் 9 லட்சம் அரசு ஊழியர், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியர் தேவையற்ற மன உளைச்சலில் உள்ளனர்.
மேற்கண்ட மென்பொருளில் செய்ய வேண்டிய அகவிலைப்படி மேம்பாட்டுப் பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் உடனே நிறைவு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர்.