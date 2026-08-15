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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ விவசாயிகளுக்காக அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம் பயிர்க்கடனை ரத்துசெய்யக்கோரி முழக்கம்

விவசாயிகளுக்காக அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம் பயிர்க்கடனை ரத்துசெய்யக்கோரி முழக்கம்

விவசாயிகளுக்காக அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம் பயிர்க்கடனை ரத்துசெய்யக்கோரி முழக்கம்

ADDED : ஆக 14, 2026 04:30 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:30 PM

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உசிலம்பட்டி: விவசாயிகள் வங்கியில் பெற்ற பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யவும், மேகதாது பிரச்சனையில் மெத்தனம், காவிரியில் நமக்குரிய பங்குநீரை பெற முயற்சி எடுக்காத த.வெ.க., அரசை கண்டித்து செல்லம்பட்டியில் அ.தி.மு.க., சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

நகர் செயலாளர் செல்லுார் ராஜூ, புறநகர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ராஜன் செல்லப்பா, மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் உதயகுமார் தலைமை வகித்தனர். நிர்வாகிகள் மன்னன், ஜெயபால் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

தொண்டர்களை வாங்க முடியாது செல்லூர் ராஜூ பேசுகையில், ‘‘விவசாயிகளுக்கு எம்.ஜி.ஆர்., எண்ணற்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்தவர். தந்தார். காவிரி, முல்லை பெரியாறு பிரச்னைகளுக்கு ஜெ., நீதிமன்றம் சென்று தீர்ப்பை பெற்று தந்தார். அ.தி.மு.க.,வின்.10 ஆண்டுகளில் 1.58 கோடி விவசாயிகளுக்கு ரூ.32,470 கோடி உதவி தொகை வழங்கப்பட்டது. த.வெ.க.,வுக்கு சில தலைவர்கள் போகலாம். ஆனால் தொண்டர்களை விஜய் விலைக்கு வாங்க முடியாது’’ என்றார்.

‘ரீல்ஸ்’ ஆட்சி ராஜன்செல்லப்பா பேசுகையில், ‘‘அ.தி.மு.க., வின் 10 ஆண்டு கால ஆட்சியில் ரூ.23,000 கோடி வரை விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. த.வெ.க, வின் 100 நாள் ஆட்சியில் காவிரியில் உரிய நீரை பெற முடியவில்லை. ‘ரியல்’ ஆட்சியாக இல்லை ‘ரீல்ஸ்’ ஆட்சியாகத் தான் நடக்கிறது. தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்ன 5 ஏக்கர் நிலம் உள்ளவர்களின் கடனை ரத்து செய்யவில்லை. தி.மு.க., வின் நிலைமை பரிதாபமாக உள்ளது. கூட்டணி கட்சிகள் வெளியே சென்றதால் அனாதையாக உள்ளது. ஆனால் அ.தி.மு.க., வலிமையாக உள்ளது’’ என்றார்.

பட்ஜெட்டில் பெயர் மாற்றம் உதயகுமார் பேசுகையில், ‘‘பழனிசாமி ஆட்சியில் இருந்திருந்தால் பயிர் கடனை முழுவதுமாக ரத்து செய்து இருப்பார். ரூ. 2,500 மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரூ.4,000 படித்த இளைஞர்களுக்கு வழங்கப்படும், ஆறு காஸ் வழங்கப்படும் என்று ‘ரீல்ஸ்’ போட்டதை பார்த்து அவர்களை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்து விட்டீர்கள். உரிமைத்தொகை 2,500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றால் ஆண்டிற்கு 30 ஆயிரம் கோடி தேவைப்படும். இதை விஜய் தெரிந்து அறிவித்தாரா. பட்ஜெட்டில் பெயர் மாற்றம் மட்டும் தான் உள்ளது. வேறு எதுவும் இல்லை. மூன்று மாத ஆட்சியில் ரூ.22 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கி விட்டார். இப்படிச் சென்றால் தமிழகத்தின் கடன் சுமை ரூ.20 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்து விடும்’’ என்றார்.

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