அதிகரிக்குது டெங்கு காய்ச்சல் மிரட்டுது உண்ணி காய்ச்சல்
அதிகரிக்குது டெங்கு காய்ச்சல் மிரட்டுது உண்ணி காய்ச்சல்
ADDED : நவ 17, 2026 07:01 PM
மதுரை: மதுரையில் தினமும் 7 பேர் வரை டெங்கு காய்ச்சலுக்கு ‘அட்மிட்’ ஆகின்றனர். அரசு, தனியார் மருத்துவமனையில் 18 பேர் சிகிச்சை பெறுகின்றனர்.
டாக்டர்கள் கூறியதாவது: இன்று (நவ.,17) 85 பேர் வைரஸ், ப்ளூ வகை காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெற வந்தனர். 174 பேர் அரசு, தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாநகராட்சி பகுதி, திருப்பரங்குன்றம் பகுதிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிக்கப்படுவோர் அதிகமாக உள்ளனர். தினமும் 52 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டதில் 90 பேருக்கு சாதாரண காய்ச்சல், 7 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டது. தொடர்ந்து 2 நாட்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் இருந்தால் டெங்கு காய்ச்சலுக்கான எலீசா பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது.
2017ம் ஆண்டுக்கு பிறகு தற்போது தான் அதிகளவில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கான ரத்தப்பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த மாதம் மட்டும் 2008 பேருக்கும், நவ. 17 வரை ஆயிரம் பேருக்கு ரத்தப்பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
டெங்கு காய்ச்சல் ‘நெகடிவ்’ என வந்தால் டைபாய்டு, சிக்குன் குனியா, உண்ணிகாய்ச்சல், எலி காய்ச்சலுக்கான ரத்தப்பரிசோதனையும் செய்யப்படுகிறது. கடந்த மாதம் 3 பேர் உண்ணி காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கான ரத்தப்பரிசோதனையும் தொடர்ந்து செய்யப்படுகிறது. டெங்கு காய்ச்சலுக்கான அறிகுறிகளைப் போலவே உண்ணி காய்ச்சலும் இருப்பதால் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றனர்.