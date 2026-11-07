மாற்றுத்திறனாளிகள் தேர்வெழுத உதவியாளர்: அரசின் நிலைப்பாட்டை கேட்கும் உயர்நீதிமன்றம்
மாற்றுத்திறனாளிகள் தேர்வெழுத உதவியாளர்: அரசின் நிலைப்பாட்டை கேட்கும் உயர்நீதிமன்றம்
ADDED : நவ 06, 2026 07:37 PM
மதுரை: டி.என்.பி.எஸ்.சி.,தேர்வுகளில் பங்கேற்கும் பார்வைத்திறன் குறைபாடுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேர்வெழுத உதவ தகுதியான உதவியாளர்களை தேர்வு செய்வதற்கான விருப்ப உரிமை அளிக்க தாக்கலான வழக்கில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.மதுரை வேல்முருகன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வுகளில், யு.பி.எஸ்.சி.,போல் உதவியாளர்களை தாங்களே விருப்ப உரிமை அடிப்படையில் தேர்வு செய்ய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாய்ப்பளிப்பதில்லை. டி.என்.பி.எஸ்.சி.,தரப்பில் சிலரை உதவியாளர்களாக அனுப்பி வைக்கின்றனர். அவர்களுக்கு போதிய எழுத்தாற்றல், வாசிப்புத்திறன் இருப்பதில்லை. டி.என்.பி.எஸ்.சி.,தேர்வுகளில் உதவ தகுதியான, விருப்பமான உதவியாளர்களை தேர்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.டி.என்.பி.எஸ்.சி.,தரப்பு பதில் மனு: விருப்பமானவர்களை நியமித்துக் கொள்வதை அனுமதிக்கும் நடைமுறையை செயல்படுத்த இயலாது. இம்முடிவு 2025 ல் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையின் 2021 அரசாணையில் திருத்தம் மேற்கொள்ளுமாறு கோரப்பட்டுள்ளது. மனுதாரரின் கோரிக்கையை அனுமதித்தால், அது தங்களுக்கு தேவையான உதவியாளரை தாங்களாகவே ஏற்பாடு செய்துகொள்ள இயலாத நபர்களை பாதிக்கும். இது பாகுபாட்டை உருவாக்கும். தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டது.நீதிபதிகள், ‘டி.என்.பி.எஸ்.சி.,அனுப்பிய பரிந்துரை தமிழக அரசிடம் ஓராண்டாக நிலுவையில் உள்ளது. அரசின் நிலைப்பாட்டை நவ.,19 ல் தெரிவிக்க வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டனர்.