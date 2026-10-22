கடன், மானியத்திற்கு வழிகாட்டும் டி.ஐ.ஐ.சி.,

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 AM
த மிழக அரசின் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகம் (டி.ஐ.ஐ.சி.,) தொழில் துவங்குவதற்கான கடன் வழங்குவதோடு மானியமும் தருகிறது.
கதர் கிராமத் தொழில்கள் ஆணையம், வாரியம், மாவட்ட தொழில் மையங்களில் தொழில் தொடங்க விண்ணப்பித்தால் வங்கிகளில் கடன் அனுமதி பெற்று தொழில் துவங்கினால் தான் மானியம் வழங்கப்படும். டி.ஐ.ஐ.சி.,யில் தொழில் தொடங்க விண்ணப்பிக்கும் போது வங்கிகளுக்குச் சென்று தனியாக கடன் பெற தேவையில்லை. திட்டம் சரியானதாகவும் விண்ணப்பம், அதற்கான ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தால் டி.ஐ.ஐ.சி., நேரடி கடன் வழங்குகிறது.
டெர்ம் லோன் என்ற பெயரில் ஸ்டார்ட் அப், மெஷினரி நிதி திட்டம், தொழில் உட்கட்டமைப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (ஐ.ஐ.ஐ.எஸ்.,), கார்பரேட் லோன் திட்டம், ஹெல்த்கேர் திட்டங்கள் உள்ளன.
நடைமுறை மூலதன கடன் திட்டம், கிரீன் எனர்ஜி திட்டங்கள் உள்ளன.
குறிப்பாக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள், முதல் தலைமுறை தொழில்முனைவோருக்கான நீட்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் கடன்களும், மானியங்களும் வழங்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் ரூ.5 லட்சம் முதல், திட்ட மதிப்பீட்டிற்கு ஏற்ப ரூ.30 கோடி வரை கடன் அனுமதி உண்டு. தொழில் தொடங்குவதற்கான சிட்கோ, சிப்காட் இடத்தைத்தேர்வு செய்தால் அதை வாங்குவதற்கும் கட்டடம் கட்டி இயந்திரங்கள் நிறுவுவதற்கும் அதன் பிறகான நடைமுறை மூலதனத்திற்கும் கடன்பெறலாம்.