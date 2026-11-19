தில்லாலங்கடி பதவிக்காக ‘மாவட்டம்’ மாறும் தி.மு.க.,வினர் ஆதாரங்களுடன் தலைமைக்கு நிர்வாகிகள் புகார்
தில்லாலங்கடி பதவிக்காக ‘மாவட்டம்’ மாறும் தி.மு.க.,வினர் ஆதாரங்களுடன் தலைமைக்கு நிர்வாகிகள் புகார்
UPDATED : நவ 17, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:46 PM
மதுரை: மதுரை தி.மு.க.,வில் மறுசீரமைப்பு பணி காரணமாக பதவி, அதிகாரம் எதிர்பார்த்தும் விரும்பிய மா.செ.,க்கள் எல்லைக்கு சென்றுவிட நிர்வாகிகள் தங்கள் முகவரிகளை மாற்றும் தில்லாலங்கடி வேலையில் இறங்கியுள்ளனர்.
சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின் தி.மு.க.,வில் அமைப்பு ரீதியாக உள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கையை 110 ஆக அதிகரிக்கும் வகையில் மறுசீரமைப்புப் பணி நடக்கிறது. மதுரையில் தற்போது 3 ஆக உள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 5 ஆக அதிகரிக்கவுள்ளது. 2 சட்டசபை தொகுதிக்கு ஒரு மா.செ., என்ற வகையில் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.
இதன்படி, மதுரை தெற்கு (திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம்), மேற்கு (உசிலம்பட்டி, சோழவந்தான்), கிழக்கு (மேலுார், மதுரை கிழக்கு), வடக்கு (மதுரை வடக்கு, தெற்கு தொகுதிகள்), மத்தி (மதுரை மத்தி, மேற்கு தொகுதிகள்) என 5 மாவட்டங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே இருந்த அந்தந்த மா.செ.,க்கள் ஆதரவாளராக இருந்த 50 சதவீதம் நிர்வாகிகள் மாற்று மா.செ.,க்கள் எல்லைக்குள் செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் புதிய மாவட்டத்திற்குள் சென்றால் தங்களுக்கு பதவி, முக்கியத்துவம் கிடைக்காது என முகவரியை மாற்றும் தில்லாலங்கடி வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தி.மு.க., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: மா.செ.,க்களுக்கு வயது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டதால் தற்போதைய மா.செ.,க்களான மூர்த்தி, தளபதிக்கு மீண்டும் பதவி கிடைக்காது என்ற சூழல் ஏற்பட்டது. ஆனால் தற்போது நிபந்தனை தளர்த்தலாம் எனவும், புதிதாக உருவாகும் மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் இளைஞர்களை மா.செ.,க்களாக நியமிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம் மூர்த்தி, மணிமாறனின், தளபதியின் தீவிர ஆதரவாளர்கள் பலர் மாவட்டம் மாறும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை தவிர்க்க முகவரியை மாற்றி வருகின்றனர். இதற்காக உறவினர்கள், நண்பர்கள் வீட்டு முகவரியை பெற்று முகவரி மாறியதாக தலைமைக்கு மனுக்கள் அனுப்புகின்றனர். மாவட்டம் மாறும் இவர்களால் அங்கு பதவி, அதிகாரத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நிர்வாகிகள் கடுப்பாகி தலைமைக்கு ஆதாரத்துடன் புகார்கள் அனுப்பி வருகின்றனர். இதனால் குழப்பமாக உள்ளது என்றனர்.