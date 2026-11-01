மின் வெட்டை சரி செய்ய முடியாமல் பொய் காரணம் பரப்பும் அமைச்சர்: தினகரன் குற்றச்சாட்டு
மின் வெட்டை சரி செய்ய முடியாமல் பொய் காரணம் பரப்பும் அமைச்சர்: தினகரன் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 31, 2026 10:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 10:26 PM
திருநகர்: மதுரை திருநகரில் அ.ம.மு.க., பொதுச் செயலாளர் தினகரன் கூறியதாவது:
தில்லுமுல்லுகள், தவறுகள் செய்து எம்.எல்.ஏ.,க்களை திருடி தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்தார்கள். வி.சி.க., கம்யூ., காங்., தோலில் ஏறித் தான் கூரை ஏறியுள்ளார்கள். இன்னும் கோழி பிடிக்கவில்லை.
மின்வெட்டை சரி செய்வதை விட்டுவிட்டு பொய் காரணங்களை பரப்புவதற்கு ஒரு அமைச்சர் உள்ளார். அவர் ஏதாவது சொல்லி திசை திருப்ப வேண்டும் என நினைக்கிறார். மக்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறார்கள். அவரின் பதிலை கேட்டு மக்கள் சிரிக்கின்றனர்.
த.வெ.க., குருட்டு அதிர்ஷ்டத்தில் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளார்கள். அஸ்திவாரம் இல்லாத கட்டடம் போல் த.வெ.க., அரசு உள்ளது.
அனைத்து பொருட்களின் விலைகளும் உயர்ந்ததற்கு அரசின் நிர்வாக திறமையின்மைதான் காரணம். பருப்பு வகைகள், மளிகை பொருள்கள் என அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளின் உயர்வை கட்டுப்படுத்த தெரியாத இந்த ஆட்சியாளர்கள், அதற்கான காரணத்தை விளக்கிய கலையரசனை மிரட்டுகின்ற வகையில் அவரது வீட்டிற்கு சென்று விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன.
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. சிறுமி முதல் மூதாட்டி வரை பாதுகாப்பு இல்லை. எங்கு பார்த்தாலும் போதை பழக்கம், போதை பொருட்கள் கடத்தல் நடக்கிறது. அனைத்து துறைகளையும் தனியார் வசம் ஒப்படைக்க முனைப்பு காட்டுகின்றனர்.
சினிமா கவர்ச்சியால் நல்லது செய்வேன் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்கி, மக்களை ஏமாற்றி ரீல்ஸ் மூலம் ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் இன்று ரீல் விட்டு ஆட்சியை தொடர பார்க்கிறார்கள். மாற்றம் வேண்டும் என்று வாக்களித்தவர்கள் தற்போது தவறு என உணர்கின்றனர். மக்கள் துணையுடன் இந்த மக்கள் விரோத ஆட்சியை வீழ்த்துவோம் என்றார்.