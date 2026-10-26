தினமலர் செய்தியால் களமிறங்கிய அதிகாரிகள்: பன்றிகள் பாழாக்கிய பயிர்களை பார்வையிட்டனர்
தினமலர் செய்தியால் களமிறங்கிய அதிகாரிகள்: பன்றிகள் பாழாக்கிய பயிர்களை பார்வையிட்டனர்
ADDED : அக் 21, 2026 04:40 PM
திருப்பரங்குன்றம்: தினமலர் செய்தி எதிரொலியாக திருப்பரங்குன்றம் ஒன்றியம் வேடர் புளியங்குளம் தென்பகுதியில் பன்றிகள் பாழ்படுத்திய பயிர்கள், நிலங்களை வேளாண் துறை, தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குனர்கள் இன்று பார்வையிட்டு ஆலோசனை நடத்தினர்.
வேடர் புளியங்குளம் தெற்கு பகுதி கண்ணப்பன் நகர் , அப்துல் கலாம் நகர், ராகவேந்திரா நகர், எம்.ஜி.ஆர்., காலனி உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் 200க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் விவசாயிகள் மல்லிகை, சோளம், காய்கறிகள், வாழை, முருங்கை பயிரிட்டுள்ளனர். பலர் நெல் நாற்று பாவி உள்ளனர்.
அப்பகுதியில் சிலர் வளர்க்கும் பன்றிகள் இரவு முழுவதும் வயல்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை அழிப்பதுடன் வேர்களையும் தோண்டி போடுகின்றன. காவல்காக்கும் விவசாயிகள் விரட்டினால், திரும்பி கடிக்க பாய்கின்றன. இதனால் சாகுபடி செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
இது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து திருப்பரங்குன்றம் வேளாண் உதவி இயக்குனர் மீனாட்சி சுந்தரம், வேளாண் அலுவலர் விஜய பாரதி, துணை அலுவலர் அழகேசன், உதவி அலுவலர் செல்வகுமார், தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் திவ்யா, உதவி அலுவலர் ஆறுமுகம் இன்று பாழான பயிர்கள், நிலங்களை பார்வையிட்டனர். பன்றி வளர்ப்போரிடம அவற்றை, வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று வளர்க்குமாறு எச்சரித்தனர்.