நிலையூர் கால்வாயில் கழிவுகளை அகற்றுங்கள்: வைகை அணையை திறக்குமுன்
நிலையூர் கால்வாயில் கழிவுகளை அகற்றுங்கள்: வைகை அணையை திறக்குமுன்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் பகுதி கண்மாய்களுக்கு வைகை அணை தண்ணீர் திறக்குமுன், நிலையூர் கால்வாயில் குவிந்துள்ள கழிவுகள், செடி, கொடிகளை அகற்ற வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
வைகை அணை தண்ணீரால், திருப்பரங்குன்றம் தென்கால், பா்ணாங்குளம், ஆரியங்குளம், செவ்வந்திக்குளம், மேலநெடுங்குளம், நிலையூர் பெரிய கண்மாய் போன்றவை நிரம்பும். இதன் மூலம் 10 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் பாசன வசதி பெறும்.
இந்த கண்மாய்களுக்கு தண்ணீர் நிலையூர் கால்வாய் வழியாக செல்லும். இக்கால்வாயில் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து கிடக்கின்றன. விளாச்சேரி முதல் சந்திராபாளையம் வரை கால்வாயை ஒட்டிய குடியிருப்புகளில் வெளியேறும் கழிவுநீர் கால்வாய்க்குள் விடப்படுகிறது. குப்பையும் கொட்டப்படுகிறது.
இவை தண்ணீரால் அடித்துச் செல்லப்பட்டு கண்மாய்க்குள் செல்கிறது. மற்ற காலங்களில் நிலையூர் கால்வாயில் கழிவு நீர், குப்பை தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிய நிலையில், அணையில் தண்ணீர் நிரம்பி, சாகுபடி காலத்தில் தண்ணீர் திறக்கப்படும்போது இதனால் கழிவுகள் கண்மாய்க்குள் ஒதுங்கும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இப்போதே கால்வாய்க்குள் குவிந்துள்ள குப்பை, கழிவுகளை அகற்ற வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.