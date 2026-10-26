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ADDED : அக் 25, 2026 07:26 PM
மதுரை: மதுரை கே.கே., நகரில் 'ஒளி 2026' என்ற தலைப்பில் ஆதரவற்ற குழந்தைகளின் தீபாவளி கொண்டாட்டம் நடந்தது.
தி ஆனைமலைஸ் குழுமம், ஜி.என்.இ., நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய இந்நிகழ்ச்சிக்கு மதுரை பிரீத்தி மருத்துவமனை சிறுநீரகவியல் நிபுணர் டாக்டர் ஸ்ரீதர்பாபு, என்.எல்.பி., பயிற்சியாளர் டாக்டர் சிவகாமி, வைகை கல்லுாரி முதல்வர் சிவரஞ்சனி சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.
தி ஆனைமலைஸ் நிறுவன நிர்வாக இயக்குநர் ரகுராம், இயக்குநர் நிர்வாகி சுகன்யா, ஜி.என்.இ., நிறுவனர் ராஜா, ஆனைமலை ஏஜென்சிஸ் மதுரை தலைமை செயல் அலுவலர் சேதுராஜன் முன்னிலை வகித்தனர்.
இதில் பங்கேற்ற 120 குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவி, தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்கி முன்னேற ஆலோசனைகள், தொழில் துவங்க உதவியும் வழங்கப்படும். குழந்தைகளுக்கு புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது.
மதுரை ஆனைமலைஸ் ஏஜென்சிஸ் முன்கள அலுவலக மேலாளர் கார்த்திகேயன், மூத்த மேலாளர் சண்முகம், வாடிக்கையாளர் பிரிவு பொது மேலாளர் முருகேசன் ஏற்பாடு செய்தனர்.