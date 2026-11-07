/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/தீபாவளி புத்தாடை வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
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மதுரை: மதுரையில் மாற்றம் தேடி சமூக நல அறக்கட்டளை சார்பில் தீபாவளியை முன்னிட்டு சிம்மக்கல் ரோஜா வனம் முதியோர் காப்பகத்தில் உள்ளோருக்கு இலவச புத்தாடைகளை நிர்வாகி பாலமுருகன் வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில் 'வழிகாட்டி' மணிகண்டன், கலாம் வழியில் நண்பர் அமைப்பின் செந்தில்குமார், சமூக ஆர்வலர்கள் அசோக்குமார், ஸ்ரீகாந்த், கல்பனா தேவி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். காப்பாளர் கிரேசியஸ் நன்றி கூறினார்.
* புதுார் மின்மயானம் , காதக்கிணறு மயமான ஊழியர்களுக்கு தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கம் மூலம் புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன. தென்மண்டல தலைவர் அமுதன் வழங்கினார். நிர்வாகிகள் வெங்கடேஷ், ஸ்ரீனிவாசன், முத்துக்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.