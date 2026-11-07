/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/தீபாவளி: ரூ.2 கோடி ஆடுகள் விற்பனை
ADDED : நவ 02, 2026 04:51 PM
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மேலுார்: மேலுார் சந்தைப்பேட்டையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு இன்று (நவ.,2) ஆட்டுச் சந்தை நடந்தது. இதில் தாலுகா முழுவதிலும் இருந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை விவசாயிகள் கொண்டு வந்தனர். மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்ட வியாபாரிகள் ஆடுகளை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர். ஆடுகளை கிலோ ரூ.700 முதல் ரூ.800 வரை விலை வைத்து விற்றனர்.
பத்து கிலோ முதல் 12 கிலோ எடை கொண்ட ஆடுகள் ரூ. 7 ஆயிரம் முதல் ரூ.10 ஆயிரம் வரை விற்பனையானது. இவ்வகையில் நேற்றைய சந்தையில் குவிந்த ஆடுகள் ரூ. 2 கோடிக்கு விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.