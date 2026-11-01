தீபாவளி ஷாப்பிங்... தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்

ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
மதுரை: தீபாவளியை முன்னிட்டு முன்னணி நிறுவனங்கள் தள்ளுபடி அறிவித்துள்ளதால் ஷாப்பிங் களைகட்டியுள்ளது.
வசந்த் அண்ட் கோ– பம்பர் பரிசு
தீபாவளி விற்பனையை முன்னிட்டு வசந்த் அண்ட் கோ கிளைகளில் ரூ.5000க்கும் மேல் பொருட்கள் வாங்குவோருக்கு ‘ஸ்லோகன் கான்டெஸ்ட்’ மூலம் 25 பேருக்கு தலா ஒரு பவுன் தங்கம் வழங்கப்படும். டிவி, பிரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் வரை கேஷ்பேக் உள்ளது. அலைபேசி, லேப்டாப் போன்றவற்றுக்கு 5 ஆண்டு வரை கூடுதல் வாரன்டியும் வழங்குகின்றனர். மிக்சி, கிரைண்டர், காஸ் அடுப்பு, ஹீட்டர், வாட்டர் ப்யூரிபையர், பர்னிச்சர்கள், மெத்தைகள் தள்ளுபடி விலையில் வழங்கப்படுகின்றன.
டாடா தனெய்ரா– ‘கிப்ட் வவுச்சர்’
டாடாவின் தனெய்ரா நிறுவனத்தில் கைவினையால் வடிவமைத்த புடவைகள், குர்தாக்கள், பிளவுஸ்கள், டிரஸ் மெட்டீரியல்களை வாடிக்கையாளர்கள் ஷாப்பிங் செய்தால், சிறப்பு கிப்ட் வவுச்சர்களை பெறலாம்.
டி.வி.எஸ்., ஜெஸ்ட்– ஆபர்
டி.வி.எஸ்., ஜெஸ்ட் 110 சி.சி., டூவீலர் வாங்குவேருக்கு தீபாவளி பண்டிகை கால ஆபர்களாக 5.99 சதவீதம் குறைந்த வட்டி விகிதம் வழங்கப்படுகிறது. எச்.டி.எப்.சி., மற்றும் எஸ்.பி.ஐ., கிரெடிட் கார்டு மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் தவணைமுறை பரிவர்த்தனைகளுக்கு ரூ.7500 வரை கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது. ரூ.4000 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆபரும் உள்ளது. பெண்களுக்காக சிறப்பு திட்டங்கள் பல உள்ளன.
ஆர்.எம்.அப்பாவுச் செட்டியார்
தீபாவளியை முன்னிட்டு ஆர்.எம்., அப்பாவு செட்டியார் ஜூவல்லரியில் ‘தங்க உற்ஸவம்’ என்ற பெயரில் தங்க நகை வாங்குவோருக்கு சேதாரத்தில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. ஆர்.எம்.ஏ., ஸ்வர்ணம் எனும் தங்க நகை சேமிப்பு திட்டத்திலும் சேரலாம்.
* எச்.எம்.டி., – தீபாவளி வைப்ஸ்
தீபாவளியை முன்னிட்டு பிளிப்கார்ட்டில் புதிய எச்.எம்.டி., வைப் 2 சீரிஸ் அலைபேசிகள் ரூ.12,999 முதல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வைப் 2 புரோ 5ஜி அலைபேசியில் 64 எம்.பி., சோனி பின்பக்க கேமராவுடன் 2 எம்.பி., மைக்ரோ கேமரா, மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6300 ஆக்டா கோர் பிராஸசர் உடன் வழங்கப்படுகிறது.
* பட்டாசுகளுக்கு யுவராஜ்
மதுரை திருமங்கலம் டோல்கேட்டில் இருந்து 5 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள யுவராஜ் பட்டாசு ஷோரூமில் இந்த தீபாவளியை முன்னிட்டு வாண வேடிக்கைகள், மல்டி ஷாட் வகைகள் என அனைத்து விதமான பட்டாசுகளை வாங்கி மகிழலாம். விசாலமான கார் பார்க்கிங், குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பகுதிகள் உள்ளன.
* இண்டியா ஐ ஸ்டோர்.காம்
இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரபூர்வ ஆப்பிள் மறுவிற்பனையாளர்களின் கடைகளில் ஐ போன் 17 அலைபேசிகளுக்கு மாதம் ரூ. 4163 முதல் தவணையில் பெறலாம். ஐ போன் 15 அலைபேசிகளுக்கு மாதம் ரூ.3121 முதல் தவணையில் பெறலாம்.