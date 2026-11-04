தீபாவளி ஷாப்பிங்...எங்கெங்கு தள்ளுபடி?

UPDATED : நவ 04, 2026 03:24 AM
ADDED : நவ 03, 2026 04:38 PM
தீபாவளிக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் மதுரையில் முன்னணி நிறுவனங்களின் தள்ளுபடிகளை அள்ளலாமா...
* சரவணா ஸ்டோர்ஸ் சூப்பர் தீபாவளி
மாட்டுத்தாவணி சரவணா ஸ்டோர்ஸ் சூப்பர் ஜூவல்லரியில் ஒவ்வொரு கிராம் தங்க நகைக்கும் ஒரு கிராம் வெள்ளி பொருட்கள் இலவசம். பெல்ஜியம் தர வைரம் ஒரு காரட் ரூ.75,000 முதல் தள்ளுபடியில் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு காரட் வைரத்திற்கும் 25 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள் இலவசம். வெள்ளி கொலுசுகளுக்கு செய்கூலி, சேதாரம் இல்லை. இந்த தீபாவளிக்கு சேமிப்பு திட்டத்தில் இணைந்து அடுத்த தீபாவளிக்கு பிடித்த நகைகளை பெறலாம்.
* டூவீலர்களுக்கு ஆபர்கள்
டி.வி.எஸ்., ஷோரூம்களில் பண்டிகையை முன்னிட்டு டி.வி.எஸ்., ரக டூவீலர்களை ரூ.2999 குறைவான முன்பணம் செலுத்தி ஓட்டிச் செல்லலாம். ரூ.14,500 வரை வாடிக்கையாளர்கள் சேமிக்க முடியும்.
* சலுகைகள் நிறைந்த சாக்ஸ்
டவுன்ஹால் ரோடு, புதுார், ஞானவொளிவுபுரம், கூடல்நகர் சாக்ஸ் ஷோரூமில் முன்னணி நிறுவனங்களின் எல்.இ.டி., டிவி ரூ.8490 முதல், ஒன்றரை டன் 'ஏசி' ரூ.28,990 முதல், பிரிட்ஜ் ரூ.13,990 முதல், வாஷிங் மிஷின் ரூ.15,990 முதல், சீர்வரிசைக்கான பர்னிச்சர் செட் ரூ.36,490 முதல் தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஸ்டெபிளைசர், ஸ்மார்ட் வாட்ச் என இலவசங்கள் ஏராளம். மிக்சி, கிரைண்டர், பேன், தவா, குக்கர், அயர்ன் பாக்ஸ் ஆகிய காம்போ ரூ.8990 மட்டுமே. பேபர் நிறுவனத்தின் ஏர் ப்ரையர், சாண்ட்விச் டோஸ்டர், கெட்டில் ஆகிய காம்போ ரூ.5599 மட்டுமே. கார்டு ஆபர்கள், கேஷ்பேக், குறைந்த இ.எம்.ஐ., ஆபர்களும் உண்டு.
* காதணி திருவிழா
மேலமாசி வீதி துல்சி டைமண்ட்ஸ்-ல் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் டைமண்ட் காதணிகளுக்கு சேதாரத்தில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
* தள்ளுபடியில் சில்வர் பாத்திரங்கள்
காமராஜர் ரோடு அஜந்தா மாளிகையில் சில்வர் பாத்திரங்கள் மீது 5 சதவீத சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
* கையளவு பணம் பையளவு துணி
பைபாஸ் ரோடு குமார் கார்மென்ட்ஸில் ஷர்ட் வகைகள் ரூ.160 முதல் கிடைக்கின்றன. கேஷூவல் ஷர்ட்ஸ் ரூ.230 முதல், டி-ஷர்ட்ஸ் ரூ.130 முதல், ஜீன்ஸ் ரூ.325 முதல் கிடைக்கின்றன.
* சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் அதிரடி ஆபர்கள்
சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஷோரூம்களில் ஆன்லைனை விட குறைந்த விலையில் அலைபேசிகள் கிடைக்கின்றன. ஐபோன் 15 ரூ.57,900 முதல், ஐபோன் 17 ரூ.94,900 முதல், ஐபோன் 18 புரோ ரூ.1,57,900 முதல் கிடைக்கின்றன. லேப்டாப் உடன் ரூ.999 செலுத்தி கீபோர்டு, மவுஸ், ஆன்டிவைரஸ் பெறலாம். சாம்சங், விவோ, ரெட்மி போன்ற முன்னணி நிறுவன அலைபேசிகள், டேப்லட்கள், ஸ்மார்ட் வாட்ச், ப்ளூ டூத் இயர்பட்ஸ், எல்.இ.டி., டிவி, ஹோம் தியேட்டர்களுக்கு கவர்ச்சிகர ஆபர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. எஸ்.பி.ஐ., கார்டு மூலம் ரூ.20,000க்கு பர்ச்சேஸ் செய்பவர்களுக்கு ரூ.16,000 வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
* பிரஸ்டீஜில் புது வரவுகள்
சொக்கலிங்கநகர் பிரஸ்டீஜ் மென்ஸ் வியரில் 3 பார்மல் ஷர்ட் ரூ.1000, 4 காட்டன் ஷர்ட்டுகள் ரூ.1000, 3 பார்மல் பேன்ட்டுகள் ரூ.1300க்கு தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன.
* தீபாவளி சூப்பர் சேல்
மீனாட்சி பேன் ஹவுஸ், கிரியாஸ், டார்லிங், ஜேம்ஸ் அண்ட் கோ இந்த தீபாவளிக்கு பல சலுகைகளை வழங்குகின்றனர். ஹோம் அப்ளையன்சஸ், ஸ்மார்ட் போன், லேப்டாப், பர்னிச்சர்களுக்கு சிறந்த தள்ளுபடிகள், எக்ஸ்சேஞ் போனஸ், ரிடீம் கூப்பன்கள், சிறந்த இ.எம்.ஐ., வசதி, கிப்ட் மற்றும் காம்போ ஆபர்களை வழங்கி வருகின்றன.
* தனித்துவ சுவையில் ஸ்வீட்ஸ்
பைபாஸ் ரோட்டில் உள்ள கவுரி ஸ்வீட்ஸில் 'வாவ்' என்று வியக்கும் வகையிலான மில்க் ஸ்வீட்ஸ், காஜூ அண்ட் பாதாம் ஸ்வீட்ஸ், பனங்கருப்பட்டி ஸ்வீட்ஸ் கிடைக்கிறது. தனித்துவமான இனிப்புச் சுவையில் சூடான ஜாங்கிரி, லட்டு, பாதுஷாவும் வழங்குகிறது.