குமரி, தென்காசிக்கு தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள்

UPDATED : அக் 31, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:54 PM
மதுரை: தீபாவளியை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி, தென்காசிக்கு மதுரை வழியாக சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
எழும்பூர் – கன்னியாகுமரி
நவ.,5 இரவு 11:50 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06151), மறுநாள் மதியம் 3:15 மணிக்கு கன்னியாகுமரி செல்கிறது. மறுமார்க்கத்தில் நவ.,9 இரவு 11:20 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06152), மறுநாள் மதியம் 12:00 மணிக்கு எழும்பூர் செல்கிறது.
ரயில் (06151) விழுப்புரம், திருப்பாதிரிப்புலியூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சை, திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி வழியாகவும், ரயில் (06152) திருநெல்வேலி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், வழியாகவும் செல்கின்றன.
தாம்பரம் – தென்காசி/செங்கோட்டை – தாம்பரம்
நவ.,7 அதிகாலை 5:00 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06049), அன்று மாலை 4:45 மணிக்கு தென்காசி செல்கிறது. மறுமார்க்கத்தில் நவ.,9 மதியம் 3:00 மணிக்கு செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06050), மறுநாள் அதிகாலை 3:20 மணிக்கு தாம்பரம் செல்கிறது.
தென்காசி (ரயில் 06050), கடையநல்லுார், பாம்பகோவில் சந்தை, சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிப்புத்துார், சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை, கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலுார், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்துார், செங்கல்பட்டு ஸ்டேஷன்களில் நின்று செல்கின்றன.
விரைவில் முன்பதிவு தொடங்கவுள்ளன.