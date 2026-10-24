'ரீல்ஸ்' போடுறாங்க... மாநகராட்சி பணிகளை தாங்கள் செய்ததாக கூறி த.வெ.க.,வினர் கவுன்சில் கூட்டத்தில் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,- கம்யூ., குற்றச்சாட்டு
'ரீல்ஸ்' போடுறாங்க... மாநகராட்சி பணிகளை தாங்கள் செய்ததாக கூறி த.வெ.க.,வினர் கவுன்சில் கூட்டத்தில் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,- கம்யூ., குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 24, 2026 03:26 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:58 PM
மதுரை: மதுரையில் மாநகராட்சி பணிகளை தாங்கள் செய்ததாக கூறி த.வெ.க.,வினர் 'ரீல்ஸ்' வெளியிட்டு குழப்பம் ஏற்படுத்துகின்றனர் என கவுன்சில் கூட்டத்தில் அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., - கம்யூ., கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின.
இக்கூட்டம் துணைமேயர் நாகராஜன், கமிஷனர் கவுரவ்குமார் தலைமையில் நடந்தது.
துணைமேயர் பேசியது: அதிகாரிகள் சரியாக பணி செய்வதில்லை. தல்லாகுளத்தில் இருந்த எம்.பி., அலுவலகம், மங்கம்மா சத்திரம் உட்பட நகரில் ரூ.பல கோடி மதிப்பிலான மாநகராட்சி இடங்கள் தனியாருக்கு குத்தகை, வாடகை அடிப்படையில் தாரை வார்க்கப்பட்டுள்ளன. சில அறக்கட்டளைகளுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மாநகராட்சிக்கு வருமானம் இல்லை. இவற்றை மீட்க வேண்டும்.
* ஜெயராம், தி.மு.க., குழுத் தலைவர்: தி.மு.க.,வின் 65 கவுன்சிலர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளோம். நீங்களே நடவடிக்கை எடுங்கள். த.வெ.க.,வினர் சொல்வதை தான் அதிகாரிகள் கேட்கின்றனர். கமிஷனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
* கமிஷனர்: பாரபட்சமாக செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
* ஜெயராம்: சில அதிகாரிகள் எங்கள் கோரிக்கைகளை மதிப்பதில்லை. தி.மு.க., ஆட்சிக்கு வந்து, மீண்டும் மாநகராட்சியை கைப்பற்றும். இப்போது எங்களை மதிக்காத அதிகாரிகள் அப்போது எங்கே இருந்தாலும் இங்கே கொண்டு வந்து பழிவாங்குவோம்.
* சோலைராஜா, அ.தி.மு.க., எதிர்க்கட்சி தலைவர்: வார்டு நிதி ஒதுக்கிய கமிஷனருக்கு பாராட்டு. மாநகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் ரமேஷ், ஏ.இ., சிவசங்கரி தாக்கப்பட்டனர். ரமேஷ் மீது ஜாதியை சொல்லி திட்டியதாக வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. அலுவலர்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும். வழக்கை ரத்து செய்ய கமிஷனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தனியாருக்கு வரி விதிப்பில் மாநகராட்சி சலுகை காட்டுகிறது. மாநகராட்சி வழக்கறிஞர் பிரிவு முடங்கிவிட்டது.
* ஜெயராஜ், தி.மு.க., சுகாதாரக் குழு தலைவர்: மாநகராட்சி அதிகாரிகளை தொழிற்சங்கத்தினர் எப்படி தாக்கலாம். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
* நுார்ஜஹான், தி.மு.க.,: கணக்கு பிரிவில் எலித்தொல்லைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். மாநகராட்சி பள்ளிகளில் படிக்கும் சிறப்புக் குழந்தைக்கான சிகிச்சைக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்.
* விஜயா, மா. கம்யூ.,: மாநகராட்சி செய்யும் பணிகளுக்கு த.வெ.க.,வினர் வீடியோ எடுத்து 'ரீல்ஸ்'ஆக வெளியிடுகின்றனர். அதிகாரிகளும் அதற்கு ஒத்துழைக்கின்றனர். அதை பார்க்கும்போது கவுன்சிலர்கள் வேலை செய்யாதது போல் மக்கள் நினைக்கின்றனர் (அப்போது பல வார்டுகளின் அ.தி.மு.க., தி.மு.க., கவுன்சிலர்களும் இதே புகாரை தெரிவித்தனர்). மாநகராட்சி பணியை செய்ய அலுவலர்கள் பணம் கேட்கின்றனர்.
* துணைமேயர்: மண்டல கூட்டங்களில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் 'பெண்டிங்'கில் இருந்தால் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஒரு பணிக்காக நானே பணம் கொடுத்து தான் முடித்தேன்.
* நாகநாதன், தி.மு.க.,: பொய் புகார் அளிக்கும் துாய்மை பணியாளர்களை நிரந்தரமாக நீக்க வேண்டும். துாய்மைப் பணியாளர் பிரச்னை குறித்து கமிஷனர் ஒப்புதல் இல்லாத, பதிவு செய்யப்படாத சங்க நிர்வாகிகளிடம் மாநகராட்சி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடக் கூடாது. வார்டில் விடுப்பட்ட ரோடுகள், தெருவிளக்கை சரிசெய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.