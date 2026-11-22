ஹிந்துக்களின் மத உணர்வுகளை புண்படுத்துவதில் தி.மு.க., வும் த.வெ.க., வும் முதன்மையானவர்கள்: பா.ஜ., தமிழிசை குற்றச்சாட்டு
ஹிந்துக்களின் மத உணர்வுகளை புண்படுத்துவதில் தி.மு.க., வும் த.வெ.க., வும் முதன்மையானவர்கள்: பா.ஜ., தமிழிசை குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 21, 2026 04:39 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:34 PM
அவனியாபுரம்: ‘‘ஹிந்துக்களின் மத உணர்வுகளை புண்படுத்துவதில் தி.மு.க., வும், த.வெ.க., வும் முதன்மையானவர்கள்’’
என பா.ஜ., முன்னாள் மாநில தலைவர் தமிழிசை குற்றம் சாட்டினார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் விளக்கேற்றுவதற்காகப் போராடி வெற்றி கிடைத்த பின்பு மதுரை மண்ணிற்கு வருவது மிக்க மகிழ்ச்சி. இது ஒரு தற்காலிகத் தீர்வாக இருந்தாலும், நிரந்தரத் தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.
தமிழக அரசு இதில் இவ்வளவு தீவிரம் காண்பித்து மேல்முறையீடு செய்திருக்கக் கூடாது. இதில் அவர்கள் மேல்முறையீடு செய்வதற்குக் காண்பித்த தீவிரத்தைக் காவிரி நதிநீரை பெறுவதற்குக் காண்பித்திருந்தால் நியாயம் கிடைத்திருக்கும்.
திருப்பரங்குன்றம் தீர்ப்பு விவகாரத்தில் ஜவாஹிருல்லா போன்றவர்கள் தங்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஹிந்துக்களின் உரிமை மறுக்கப்படுவதும், நிராகரிக்கப்படுவதும் சரியானது இல்லை.
தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தீபம் ஏற்றுவதே சட்டம் ஒழுங்கிற்கு எதிரானது என்பதுபோன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி, 'சட்டம் ஒழுங்கை நாங்கள் பாதுகாத்து வைத்திருந்தோம் என்றும், இவர்கள் காற்றில் பறக்க விட்டுவிட்டார்கள்’ என பேசுவதும் தவறு.
தி.மு.க., வாக இருந்தாலும் சரி, த.வெ.க., வாக இருந்தாலும் சரி, ஹிந்துக்களின் உணர்வுகளைப் புண்படுத்துவதில் முதன்மையானவர்கள் தான்.
கடந்த ஆண்டு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கிடைத்த பின்பும் தீபம் ஏற்றுவதைத் தடுத்தார்கள். அப்படி எதுவும் இந்த ஆண்டு இருக்கக் கூடாது. நிச்சயமாக ஒரு வெற்றித் துாணாக, வெற்றி தீபமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்றார்.