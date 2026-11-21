மதுரையில் தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீடுகளில் சோதனை: அரசுக்கு ரூ.5.39 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக இரு வழக்குகள்
மதுரையில் தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீடுகளில் சோதனை: அரசுக்கு ரூ.5.39 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக இரு வழக்குகள்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:04 PM
மதுரை: மதுரையில் கல்குவாரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக செம்மண், கற்கள் எடுத்து அரசுக்கு ரூ.5.39 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீடுகள், அவரது மைத்துனர், குத்தகைதாரர்கள் வீடுகளில் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் 4 மணி நேரம் சோதனை நடத்தினர்.
மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி தாலுகா சத்திரவெள்ளாளப்பட்டி பகுதியில் மூர்த்தியின் பட்டா இடங்களில் உள்ள கல்குவாரியில், அரசு அனுமதித்த அளவை விட அதிக அளவில் சரளைக் கற்கள் உள்ளிட்ட கனிம வளங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. ஒரு இடத்தில் அளவுக்கு மீறி எடுத்தததால் அரசுக்கு ரூ.2.32 கோடியும், மற்றொரு இடத்தில் ரூ.3.07 கோடியும் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக மதுரை ஆர்.டி.ஓ., கேசவன் புகார் அளித்தார்.
ஒப்பந்த ஆவணம் பறிமுதல்
இதன் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி, மைத்துனர் ராஜாமணி, மூர்த்தியின் இடத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து குவாரி நடத்திய அனந்தகுமார், செந்தில்குமார் ஆகியோர் மீது மதுரை மாவட்ட மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் 2 வழக்குகள் பதிவு செய்தனர். நேற்று காலை 6:30 மணி முதல் மதுரை அய்யர் பங்களா எழில் நகரில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் வீடுகளில் டி.எஸ்.பி., பொன்னரசு தலைமையிலான போலீசார் 4 மணி நேரம் சோதனை நடத்தினர். தகவல் அறிந்து எம்.எல்.ஏ., மணிமாறன் உள்ளிட்டோர் வந்தனர்.
தி.மு.க.,வினர் கூடியதால் அவர்களுக்கு இருக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, டீ வழங்கப்பட்டது.
அதேநேரம் சிவகங்கை மாவட்டம் பூவந்தியில் உள்ள மைத்துனர் ராஜாமணி, குத்தகைதாரர்களான மதுரை மேட்டுப்பட்டியில் உள்ள அனந்தகுமார், பாலமேட்டில் உள்ள செந்தில்குமார் வீடுகளிலும் சோதனை நடந்தது. மூர்த்தி வீட்டில் ஒப்பந்தம் தொடர்பான ஆவணங்கள் மட்டும் கைப்பற்றப்பட்டன. மற்ற இடங்களில் எதுவும் கைப்பற்றப்படவில்லை.
எனக்கு எதுவும் தெரியாது
சோதனை குறித்து மூர்த்தி கூறியதாவது: 2019-ல் சத்திரவெள்ளாளபட்டியில் உள்ள என் இடத்தில் குவாரி நடத்த கலெக்டரும், நானும் சேர்ந்து ஒப்பந்த அடிப்படையில் 5 ஆண்டு குத்தகைக்கு ராஜாமணி, அனந்தராஜுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. கல்குவாரிக்காக விடப்பட்ட இடத்தில், குவாரிக்கான உகந்த கல் கிடைக்கவில்லை என்று 2021ம் ஆண்டு அதனை அனந்தராஜ் கைவிட்டார்.
ராஜாமணி அந்த கற்களை எடுத்தபோது, அருகாமையில் உள்ள எனது பட்டா இடத்தில் மண் எடுத்திருப்பதாக உண்மைக்கு மாறாக வழக்குப்பதிவு செய்திருக்கிறார்கள. ‘நான் கலெக்டரின் அனுமதி பெற்று ‘லீசு’க்கு கொடுத்திருக்கிறேன். மற்றபடி மண் எடுத்திருப்பது எனக்கு தெரியாது’ என ஏற்கனவே ஆர்.டி.ஓ.,விடம் மனு கொடுத்துள்ளேன். இதுதொடர்பான வழக்கில், இடத்தை அளந்து முறைப்படுத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இவர்கள்(அதிகாரிகள்) அதை கடைபிடிக்காமல் தன்னிச்சையாக ‘ட்ரோன்’ சர்வே செய்து, ‘உங்கள் பட்டா இடத்தில் மண் எடுத்திருக்கிறார்கள்’ என வழக்குப்பதிவு செய்து இருக்கிறார்கள். இதுதொடர்பாக என்னிடம் விசாரணை நடத்தவில்லை. ‘இது உண்மைக்கு புறம்பான செய்தி. நான் எந்த மண்ணையும், ஜல்லியையும் எடுக்கவில்லை. மொத்தத்தில் எனக்கு எதுவும் தெரியாது’ எனக்கூறினேன்.
ஸ்டாலின் விசாரிப்பு
தலைவர் ஸ்டாலின் என்னிடம் போனில் பேசி ‘என்ன நடக்கிறது’ எனக்கேட்டார். ‘ஒன்னும் இல்லை தலைவரே. எதுவும் உண்மை இல்லை. ஏற்கனவே முறையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒன்னும் பிரச்னை இல்லை’ எனக்கூறினேன். நாங்கள் ஏற்கனவே நீதிமன்றத்திற்கு போய் தான் நீதி பெற்றிருக்கிறோம். இதற்கும் நீதிமன்றம் சென்று சட்டரீதியாக அணுகுவோம். இவ்வாறு கூறினார்.