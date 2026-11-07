தி.மு.க., மறுசீரமைப்பு கூட்டத்தில் வாக்குவாதம்: மதுரை நிர்வாகிகள் சமரசம்
தி.மு.க., மறுசீரமைப்பு கூட்டத்தில் வாக்குவாதம்: மதுரை நிர்வாகிகள் சமரசம்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:55 AM
மதுரை: மதுரை நகர் தி.மு.க.,வில் மேற்கொள்ளப்படும் வார்டுகள், பகுதிகள் எல்லை சீரமைப்பு குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கட்சியினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
கூட்டத்திற்கு நகர் செயலாளர் தளபதி தலைமை வகித்தார். தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் செல்வராஜ், ரவீந்திரன் கருத்துக் கேட்டனர். மதுரை வடக்கு, தெற்கு, மத்தி ஆகிய 3 சட்டசபை தொகுதிகளின் பகுதி, வட்டச் செயலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
மறுசீரமைப்புப்படி ஏற்கனவே ஒரு வார்டுக்கு 5 ஆயிரம் ஓட்டுகள், ஒரு பகுதிக்கு 30 ஆயிரம் ஓட்டுகள் கொண்டதாக எல்லை பிரிக்கப்பட்டது. அதற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது குறித்து கருத்து கேட்கப்பட்டது.
மத்திய தொகுதி ஜெயராம், புதுார் பகுதி புண்ணியமூர்த்தி உட்பட சிலர், 'பிரிக்கப்பட்ட எல்லை விபரம் தெரியவில்லை. சில வட்டம், பகுதி செயலாளரின் ஆதரவு ஓட்டுள்ள பகுதிகள் வேறு வார்டுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன' என தெரிவித்தனர். அதுதொடர்பாக நகர் செயலாளருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் அவர்களை சமரசம் செய்தனர். இதனால் கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
தளபதி கூறுகையில், ஏற்கனவே ஓட்டுக்கு ஏற்ப எல்லை மாற்றி முடிவு செய்யப்பட்டது. அதற்கு ஒப்புதல் பெறவே கூட்டம் நடந்தது. அனைவரும் ஏற்றனர். சிலர் எல்லை மாறியதாக தெரிவித்தனர். மனு அளிக்க கூறினோம். நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.