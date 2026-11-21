'ரெய்டு'களால் மிரட்டலாம் என கனவு காண வேண்டாம்: கனிமொழி எம்.பி., பேட்டி
'ரெய்டு'களால் மிரட்டலாம் என கனவு காண வேண்டாம்: கனிமொழி எம்.பி., பேட்டி
ADDED : நவ 20, 2026 09:24 PM
மதுரை: முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான ரெய்டுகளால் தி.மு.க.,வை மிரட்டலாம் என்று கனவு காண வேண்டாம் என தி.மு.க., எம்பி., கனிமொழி தெரிவித்தார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது: ஆளுங்கட்சியின் அடுத்த இலக்காக மதுரை முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீட்டில் சோதனை நடந்துள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர்களை பழிவாங்கவே ஆளுங்கட்சி இதுபோன்ற 'ரெய்டு'களில் இறங்கியுள்ளது. இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் தி.மு.க., பயந்து விடும் என கனவு காணவேண்டாம்.
பெண்கள் மீதான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு, குழந்தைகள் காணாமல் போவது, தொடர் கொலை, கொள்ளை, போதைப் பொருட்கள் கடத்தல் என தினமும் ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தில் த.வெ.க., நிர்வாகிகள் நேரடியாக சிக்குகின்றனர்.
சென்னையில் 140 கிலோ போதை பொருளை மத்திய அரசு அதிகாரிகள் கைப்பற்றியுள்ளனர். அரசு எதுவும் கருத்துத் தெரிவிக்கவில்லை. துணை சபாநாயகரே தாக்குதலில் ஈடுபடுகிறார். அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ., பெண் கலெக்டருக்கே ஆபாச 'மெசேஜ்' அனுப்பியுள்ளார். எதற்குமே இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
தி.மு.க., ஆட்சியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரடியாக தொடர்புகொண்டு மன்னிப்பு கேட்ட அப்போதைய முதல்வரை, ‛சாரி’ சொல்ல வேண்டாம் எனக் கூறிய, தற்போதைய முதல்வர் அந்த ‛சாரி’ கூட சொல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.