திராவிட பிரியாணிக்கு தட்டேந்தும் சீமான்: அமைச்சர் வன்னியரசு கிண்டல்
திராவிட பிரியாணிக்கு தட்டேந்தும் சீமான்: அமைச்சர் வன்னியரசு கிண்டல்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:57 PM
மதுரை: ‘‘திராவிட கடப்பாரையை எடுத்து தமிழ்த்தேசிய கோட்டையை இடிக்க நினைக்கும் சீமான் சந்தர்ப்பவாதி. திராவிட பிரியாணிக்காக தட்டேந்தும் அவரை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்கமாட்டார்கள்’’ என அமைச்சர் வன்னியரசு கூறினார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது:
சட்டம் ஒழுங்கு, விலைவாசி பிரச்னைகள் எல்லா காலத்திலும் இருப்பவைதான். இதற்காக போராடும் கட்சிகள் இந்த அரசு எந்த மாதிரி நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுபோல நடக்கலாம்.கடந்த ஆட்சி காலத்திலும் நாங்கள் வேங்கைவயல், சட்டம் ஒழுங்கு உட்பட எல்லா பிரச்னைக்காகவும் போராடியுள்ளோம். இன்று நான் அமைச்சராக இருப்பதால் நேரடியாக முதல்வரிடமே தெரிவிக்கிறோம். வெளியில் போராட வேண்டிய அவசியமில்லை.
த.வெ.க., பா.ஜ.,வோடு இணக்கமாக செல்கிறது என்று சொல்வது அவதுாறு. வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு முன் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாட வேண்டும் என இந்தியாவிலேயே சட்டசபையில் தீர்மானம் கொண்டு வந்தது த.வெ.க. அரசுதான். எஸ்.ஐ.ஆர்., தொடர்பான போராட்டம் டில்லியில் நடக்கிறது. அதில் தி.மு.க., பங்கேற்கவில்லை. அதற்காக பா.ஜ.,வுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாகக் கூறலாமா.
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் பொதுவேட்பாளர் என சீமானே சொல்லிக் கொள்கிறார். பார்ப்பன கடப்பாரையைக் கொண்டு திராவிட கோட்டையை இடிப்பேன் என்றார். ஆனால் இன்று திராவிட கடப்பாரையை எடுத்து தமிழ்த்தேசிய கோட்டையை இடிக்க கிளம்பியுள்ளார். திராவிட பிரியாணிக்காக தட்டேந்தி நிற்கிற சீமான், திராவிடத்திடம் மண்டியிட்டுக் கிடக்கிறார். அவரை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் என்றார்.