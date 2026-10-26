குன்றத்தில் வீணாகுதே குடிநீர்: பொதுமக்கள் குமுறல்

UPDATED : அக் 25, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:36 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் பகுதி குடியிருப்புகளுக்கு பெரியாறு குடிநீர் வழங்க அம்ருத் திட்டத்தின் மூலம் வீடுகளுக்கு குழாய் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு வீடுகளில் மீட்டர் பொருத்தப்படாமல், குழாய்கள் காம்பவுண்ட் சுவருக்கு வெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏராளமான குழாய்களுக்கு மூடி போடப்படவில்லை. தண்ணீர் திறக்கப்படும்போது மூடிகள் இல்லாத குழாய்களில் இருந்து வெளியேறும் குடிநீர் பல இடங்களில் ரோட்டில் வீணாக பாய்கிறது. ஏதாவது ஒரு பகுதியில் தினமும் பல ஆயிரம் லிட்டர் குடிநீர் இப்படி வீணாகிறது. குடிநீர் யாருக்கும் பயன்படாமல் வீணாவது, அதிகாரிகளைத் தவிர மற்ற அனைவருக்கும் வேதனை அளிக்கிறது.
குழாய்களில் முறையாக மூடிகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுக்கின்றனர். மாநகராட்சி மண்டல கூட்டங்களிலும் கவுன்சிலர்கள் பலரும் தொடர்ந்து புகார் செய்து வருகின்றனர். ஆனால் இப் பிரச்னைக்கு தீர்வு தான் காணப்படவில்லை. எப்போதுதான் இப் பிரச்னை முடிவுக்கு வருமோ தெரியவில்லை.