/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ஏட்டு போதையில் இருந்தாரா: வாகன ஓட்டிகள் புகார்
ADDED : அக் 21, 2026 07:41 PM
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மதுரை: மதுரை ஓபுளா படித்துறை சந்திப்பில் இன்று மாலை மதிச்சியம் குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் சர்மிளா தலைமையில் வாகன சோதனை நடந்தது. அப்போது குற்றப்பிரிவு ஏட்டு ரவிக்குமாரும் பணியில் இருந்தார். அவரது நடவடிக்கைகள் வாகன ஓட்டிகளுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. அவர் போதையில் இருப்பதாக புகார் தெரிவித்தனர். இதைதொடர்ந்து அவரை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு இன்ஸ்பெக்டர் அனுப்பி வைத்தார்.
சில நாட்களுக்கு முன் இதே பெண் இன்ஸ்பெக்டரிடம் ரவிக்குமார் தகாத வார்த்தைகளால் பேசிய ஆடியோ வைரலானது. அதுகுறித்த விசாரணை நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இன்று மீண்டும் ஏட்டு ரவிக்குமார் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.
‘ஏட்டு போதையில் இருப்பது உறுதியானால் அவர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்படுவார்’ என போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.