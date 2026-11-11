செங்கல் சூளைகளில் ட்ரோன் ஆய்வு: ஐகோர்ட்டில் வழக்கு
செங்கல் சூளைகளில் ட்ரோன் ஆய்வு: ஐகோர்ட்டில் வழக்கு
ADDED : நவ 10, 2026 07:35 PM
மதுரை:
திருநெல்வேலி மாவட்ட செங்கல் சூளைகளில் ‛ட்ரோன்’ மூலம் ஆய்வு செய்ய தாக்கலான வழக்கில் அரசு தரப்பில் அறிக்கை தர உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
நாங்குனேரி ராமச்சந்திரபுரம் வீரசங்கலி தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
பல செங்கல் சூளைகள் சுற்றுச்சூழல்துறை அனுமதி பெறாமல், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், கனிமவளத்துறையின் பதிவுச் சான்று இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக செயல்படுகின்றன. செங்கல் தயாரிப்பதற்காக பட்டா நிலங்கள், அரசுக்கு சொந்தமான நிலங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைத் தாண்டி சட்டவிரோதமாக மண் அள்ளப்படுகிறது. செங்கல் சூளைகளிலிருந்து அதிக புகை வெளியேறுவதால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுகிறது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள செங்கல் சூளைகளை முறைப்படுத்த ‛ட்ரோன்’ மூலம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். சட்டவிரோதமாக செயல்படும் அல்லது சட்டவிரோதமாக மண் அள்ளுவதில் ஈடுபடும் சூளைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவில், ஏற்கனவே ‛ட்ரோன்’ மூலம் ஆய்வு செய்ததாக அரசு தரப்பு கூறுகிறது. அதனடிப்படையில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை குறித்து கனிமவளத்துறை இயக்குனர், கலெக்டர் நவ., 24 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.