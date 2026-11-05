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பள்ளியில் போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு

பள்ளியில் போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு

UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM

ADDED : நவ 04, 2026 10:57 AM

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UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 10:57 AM

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மதுரை: மதுரை அல் அமீன் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி தலைமையாசிரியர் ஷேக்நபி தலைமையில் நடந்தது.

புதுார் எஸ்.ஐ., நித்யா பேசுகையில், 'மாணவர்கள் தங்கள் வீடு, பள்ளி அருகில் போதைப் பொருட்கள் விற்பது தெரிந்தால் பள்ளிவழியாக போலீசாருக்கு உடன் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்' என்றார்.

போலீஸ்காரர்கள் கண்ணன், முத்துரத்தினவேல், உதவித்தலைமையாசிரியர் அல்ஹாஜ் முகமது, ஆசிரியர் முகமது ஷெரீப் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். வளமான இளைஞர் சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் என மாணவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

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