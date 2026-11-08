/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/போதை மாத்திரைகள் போலீசார் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 11:36 PM
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மதுரை: மதுரை பைபாஸ் ரோடு நேரு நகர் சந்திப்பில் போலீஸ் உதவி கமிஷனர் அசோகன், எஸ்.எஸ்.காலனி இன்ஸ்பெக்டர் மதுரை வீரன் தலைமையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
டூவீலரில் வந்த மதுரை மாவட்டம் மேலுார் சுகானந்த கணேஷ் 40, துாத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகனேரி ஜெயபாரதி ராஜா 41, ஆகியோரிடம் 52 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர். அவர்களை கைது செய்தனர்.
துணை கமிஷனர் இனிகோ திவ்யன் கூறியதாவது: இம்மாத்திரைகள் ஆன்லைன் மூலம் வாங்கப்பட்டுள்ளன. இவர்கள் யார், யாருக்கெல்லாம் விற்பனை செய்துள்ளனர் என விசாரித்து வருகிறோம். இதை பயன்படுத்தும்போது மனிதர்கள் சுயநினைவை இழந்து குற்றங்களில் ஈடுபட நேரிடுகிறது.
இது உடல் நலம், எதிர்கால வாழ்க்கையை சீரழித்துவிடும் என்றார்.