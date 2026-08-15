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கல்வித்துறையில் லஞ்சம் இருக்காது அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதி
கல்வித்துறையில் லஞ்சம் இருக்காது அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதி
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
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மேலுார்: மேலுார், கொட்டாம்பட்டி ஒன்றியங்களில் வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் குறித்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஆய்வு செய்தார். ‘மாணவர்களுக்கான கல்வி கடன் திட்டம் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. கல்வித் துறையில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் இல்லாத நிர்வாகத்தை உருவாக்குவதே இலக்கு’ என்றார்.
சேக்கிபட்டி, கச்சிராயன்பட்டி உட்பட 4 கிராமங்களில் புதிய பஸ் போக்குவரத்தை துவக்கி வைத்தார். அவர் கூறுகையில், ‘‘மத்திய அரசு ஹிந்தி, ஆங்கிலத்தை இருமொழி கொள்கையாகவும் தமிழை மூன்றாம் தர மொழியாகவும் மாற்ற முயற்சிக்கிறது. அதை நிச்சயமாக அனுமதிக்க மாட்டோம்’’ என்றார்.