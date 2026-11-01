மீனாட்சி கோயிலில் மின்தடை மின் பொறியாளர் 'சஸ்பெண்ட்'
மீனாட்சி கோயிலில் மின்தடை மின் பொறியாளர் 'சஸ்பெண்ட்'
UPDATED : நவ 01, 2026 04:44 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு துணை ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் தரிசனம் செய்ய வந்தபோது ஏற்பட்ட மின்தடை விவகாரத்தில் கோயில் இளநிலை பொறியாளர் ஜானகிராமன் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
இக்கோயிலில் அக்.30 ல் ராதாகிருஷ்ணன் தரிசனம் செய்தார். கோயிலின் கிழக்கு கோபுரம் அருகே நிருபர்களை சந்தித்தபோது மின்தடை ஏற்பட்டது. ஏற்கனவே முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமி வந்திருந்தபோதும் மின்தடை ஏற்பட்ட நிலையில் இச்சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இதுகுறித்து மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், துணை ஜனாதிபதி தரிசனத்தின் போது ஜெனரேட்டர் மூலம் மின்சேவை வழங்கப்பட்டது. அந்த இணைப்பு மாற்றத்தின்போது மட்டுமே மின்தடையானது. மின்துறைக்குள் உள்ள சிலர் வேண்டுமென்றே வி.ஐ.பி.,க்கள் வருகையின்போது மின் தடையை ஏற்படுத்துகின்றனர் என குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.
இந்நிலையில் துணை ஜனாதிபதி வருகையின்போது மின்தடை ஏற்பட்ட நேரத்தில் பணியில் இருந்த இளநிலை பொறியாளர் ஜானகிராமனை 'சஸ்பெண்ட்' செய்து கோயில் இணை கமிஷனர் உத்தரவிட்டார்.