/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மின்சாரம் தாக்கி எலக்ட்ரீஷியன் பலி
UPDATED : அக் 16, 2026 07:53 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:48 AM
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பேரையூர்: பேரையூர் பேரூராட்சிக்கு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டுமானப்பணி ஒப்பந்த அடிப்படையில் நடந்து வருகிறது.
அங்கு மின்சாரம் தடைபட்டிருந்ததை சரிசெய்ய மெய்யனத்தம்பட்டியைச் சேர்ந்த எலக்ட்ரீஷியன் சிக்கந்தர் 37, அருகிலுள்ள டிரான்ஸ்பார்மரில் சென்று பார்த்தபோது மின்சாரம் தாக்கி பலியானார். இவருக்கு மனைவி, இரண்டு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர். பேரையூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.