ஜரூரா நடக்கணும்! பைல்கள் 'துாங்க' வேண்டாம் என தொடக்க கல்வி எச்சரிக்கை: முதல்வர் தனிப்பிரிவு, நீதிமன்ற வழக்குகளை தவிர்க்க உத்தரவு
ஜரூரா நடக்கணும்! பைல்கள் 'துாங்க' வேண்டாம் என தொடக்க கல்வி எச்சரிக்கை: முதல்வர் தனிப்பிரிவு, நீதிமன்ற வழக்குகளை தவிர்க்க உத்தரவு
UPDATED : அக் 17, 2026 06:09 AM
ADDED : அக் 16, 2026 05:25 PM
மதுரை: மதுரையில் கல்வி அலுவலகங்களில் ஆசிரியர்கள், பள்ளி நலன்கள் சார்ந்த 'பைல்'களை வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்களில் (பி.இ.ஓ.,) தேங்கவிடாமல் உடன் தீர்வுகாண வேண்டும். 'முதல்வர் தனிப்பிரிவு, நீதிமன்றம் புகார் எண்ணிக்கை 'ஜீரோ' என்ற நிலையை மதுரை எட்ட வேண்டும்' என தொடக்க கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையில் அனைத்து வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான (பி.இ.ஓ.,) ஆய்வுக் கூட்டம் டி.இ.ஓ., தென்கரை முத்துப்பிள்ளை தலைமையில் நடந்தது. பி.இ.ஓ.,க்கள் மோசஸ் (நோடல்), ஷாஜஹான், ஆரோக்கியசாமி, கோவிந்தம்மாள், சாந்தி, விஜயலட்சுமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இதில் விவாதிக்கப்பட்டது குறித்து அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் பி.இ.ஓ.,க்கள் அலுவலகங்களில் ஆசிரியர்கள், பள்ளி நிர்வாகம் நலன்சார்ந்த 'பைல்'கள் தேங்கிக் கிடப்பதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கான பணப் பலன்கள் முழுமையாக சென்றடையவில்லை என்ற சர்ச்சை உள்ளது. பி.இ.ஓ.,க்கள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் பைல்கள் தேங்குகின்றன. இதனால் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு புகார்களாகவும், நீதிமன்ற வழக்குகளாகவும் மாறும் நிலை ஏற்படுகிறது.
இதற்கு தீர்வுகாணவே இந்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது. குறிப்பாக முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு அளிக்கப்படும் புகார் எண்ணிக்கை 'ஜீரோ' என்ற நிலையை மதுரை எட்ட வேண்டும். அதற்காக ஆசிரியர்கள், பள்ளி நிர்வாகம் நலன் சார்ந்த பைல்களை இழுத்தடிக்காமல் 10 நாட்களுக்குள் தீர்வுகாண பி.இ.ஓ.,க்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. இதன் மூலம் நீதிமன்ற வழக்குகளையும் தவிர்க்க முடியும்.
தவிர மாணவர்கள் விபரம் சார்ந்த 'எமிஸ்' பதிவுகளை முழுமையாக பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். மத்திய அரசின் கல்வி உதவித் தொகை பெறும் வகையில் என்.எம்.எம்.எஸ்., தேர்வில் 8ம் வகுப்பு மாணவர்களை இந்தாண்டு முழுமையாக பங்கேற்க செய்ய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என தொடக்கக் கல்வி சார்ந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன என்றனர்.