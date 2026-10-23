எலியால் 'கிலி'! மாநகராட்சி கணக்குப் பிரிவு அலுவலகத்தில்: காசோலை, ஆவணம் பராமரிப்பு கேள்விக்குறி
எலியால் 'கிலி'! மாநகராட்சி கணக்குப் பிரிவு அலுவலகத்தில்: காசோலை, ஆவணம் பராமரிப்பு கேள்விக்குறி
UPDATED : அக் 22, 2026 01:09 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:54 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 01:09 AM ADDED : அக் 21, 2026 07:54 PM
மதுரை: மதுரை மாநகராட்சி கணக்கு பிரிவு அலுவலகத்தில் எலிகள், கரையான் தொல்லை தாங்க முடியவில்லை என அலுவலர்கள் புலம்புகின்றனர்.
மாநகராட்சியின் 'இருதயமாக' கருதப்படும் கணக்கு பிரிவு அலுவலகம், உதவி கமிஷனர் தலைமையில் தரைத்தளத்தில் செயல்படுகிறது. இங்கு மாநகராட்சியின் ஒட்டு மொத்த நிதி, வரவு செலவு திட்ட ஆவணங்கள் கையாளுதல், பணியாளர் நலன், சம்பள பட்டியல் தயாரிப்பு, ஒப்பந்ததாரர் 'பில்'கள் போன்றவை பராமரிக்கப்படுகின்றன. ஒப்பந்ததாரர்களுக்கான காசோலைகளும் இங்கே தான் வழங்கப்படுகின்றன.
பல ஆண்டு கணக்கு ஆவணங்களும் இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த அலுவலகத்தில் எலித்தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது. பகலிலேயே துள்ளி வருவதால் அலுவலர்கள் கதறுகின்றனர். தவிர கரையான்களால் ஆவணங்கள் அரிக்கப்பட்டு சேதடையும் ஆபத்தும் உள்ளது.
அலுவலர்கள் கூறியதாவது: அதிக மதிப்புள்ள காசோலைகள் கையாளப்படுவதால் கணக்கு பிரிவு 3வது தளத்தில் இருந்தது. இங்கு வெளிநபர்கள் வருகை கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஓய்வூதியப் பிரிவை இத்துடன் இணைக்கப்பட்டதால் ஓய்வூதியர் 3வது மாடிக்கு படியேறுவதை தவிர்க்க, இப்பிரிவு தரைத்தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.
எலிகள், கரையான் தொல்லை அதிகரிப்பால் ஆவணங்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் பயனில்லை. ஆவணம் சேதமடைந்தால் யார் பொறுப்பு. அலுவலத்திற்குள் துர்நாற்றமும் அடிக்கிறது. கமிஷனர் கவுரவ்குமார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.