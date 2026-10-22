தேர்தல் செலவிற்காக டிரம்பிற்கு அள்ளிக்கொடுத்த எலான் மஸ்க்
தேர்தல் செலவிற்காக டிரம்பிற்கு அள்ளிக்கொடுத்த எலான் மஸ்க்
UPDATED : அக் 14, 2026 01:53 AM
ADDED : அக் 14, 2026 01:49 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் டிரம்ப் கட்சிக்கு எலான் மஸ்க், 276 மில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.2641.5 கோடி) பணத்தை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார்.
அமெரிக்காவில் நவ., 3ல் இடைக்காலத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது, இதில் பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் செனட் சபையில் குடியரசுக் கட்சியின் பெரும்பான்மையைத் தக்கவைக்க கடும் போட்டி நிலவுகிறது. டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சியை எப்படியாவது கரைசேர்த்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கில் களமிறங்கியுள்ள தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் ஜூலை மாதத்தில் இருந்து 276 மில்லியன் டாலருக்கும் மேல் ( ரூ.2641.5 கோடி) வாரி வழங்கியுள்ளார். நடப்பு தேர்தல் களத்தில் தனிநபர் ஒருவரால் வழங்கப்பட்ட மிக பிரம்மாண்டமான நன்கொடை இதுவாகும்.
மஸ்க் வழங்கிய நிதியில் 158 மில்லியன் டாலர் (ரூ.1512 கோடி) செனட் தேர்தல் நிதியான 'செனட் லீடர்ஷிப் பண்ட்' அமைப்புக்கு நேரடியாகச் சென்றுள்ளது. இதுதவிர , தனது சொந்த அரசியல் நடவடிக்கைக் குழுவான 'அமெரிக்கா பிஏசி' மூலமாகவும், பிற குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர்களின் பிரசாரக் குழுக்களுக்கும் கோடிக்கணக்கான டாலர்களை செலவு செய்துள்ளார்.
ஏற்கனவே அதிபர் தேர்தலில் டிரம்பிற்கு தீவிர ஆதரவு தெரிவித்து வந்த மஸ்க், தற்போது இடைக்காலத் தேர்தலிலும் தனது பணபலத்தைக் கொண்டு குடியரசுக் கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுப்பது ஜனநாயகத்தைக் கேலிக்கூத்தாக்குகிறது என ஜனநாயகக் கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் சர்வதேச அளவில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.