வெற்றி பயணத்துக்கும் வசூல்படி வழங்க ஊழியர்கள் வலியுறுத்தல்: ‘பேட்டா’வுக்கு ‘டாட்டா’ சொல்லாதீங்க
வெற்றி பயணத்துக்கும் வசூல்படி வழங்க ஊழியர்கள் வலியுறுத்தல்: ‘பேட்டா’வுக்கு ‘டாட்டா’ சொல்லாதீங்க
UPDATED : அக் 30, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:24 PM
மதுரை: ‘‘வெற்றிப் பயண பஸ்களின் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு ‘வசூல் படி’ (பேட்டா) வழங்க மறுப்பது ஒப்பந்த விதிக்கு எதிரானது’’ என தொழிலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழக அரசின் வெற்றிப் பயண பஸ்களில் பெண்களுக்கு ‘ஜீரோ’ கட்டண டிக்கெட் கொடுப்பர். இது எத்தனை பெண்கள் பயணித்தனர் என்ற கணக்குக்காகவே வழங்கப்படுகிது.
இதற்கு கட்டணமில்லாததால் வருமானம் பாதியாக குறைந்து, ஊழியர்களுக்கு ‘பேட்டா’ வும் குறைந்து விட்டது. எனவே ஊழியர்கள் மனம் சோர்ந்துள்ளனர். தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக தொழிலாளர் சம்மேளன மாநில தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
கட்டணம் இல்லை என்றாலும், பெண்களுக்கு டிக்கெட் கொடுத்தாக வேண்டும். இதனால் ஊழியர்களுக்கு பணி குறையவில்லை. வழங்கும் டிக்கெட்டுக்கு பேட்டா இல்லை என்பது ஒப்பந்த விதிக்கு எதிரானது. இதில் ஊழியர்களுக்கு உரிமை இழப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே அதற்கும் பேட்டா வழங்க வேண்டும்.
இதுதவிர பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். ஊட்டி நிலச்சரிவில் இறந்த ஊழியர் குடும்பத்திற்கு ரூ.ஒரு கோடி, வாரிசுக்கு அரசுப் பணி வழங்க வேண்டும். நிர்வாக பிரிவு பதவி உயர்வில் தொழில்நுட்ப பிரிவு அலுவலர்களை நியமிக்கக் கூடாது என்பது உட்பட பல தீர்மானங்கள் சேலம் செயற்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன என்றார்.