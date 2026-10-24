இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 AM
ச முதாயம் மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் நலிவுற்ற, பின்தங்கிய படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் சுயதொழில் தொடங்க மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக்கடன் பெற உருவாக்கப்பட்ட திட்டம், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (யு.ஒய்.இ.ஜி.பி.,).
தமிழக அரசின் இத்திட்டத்தின் கீழ் வியாபாரம், வணிகம் செய்ய அதிகபட்சம் ரூ.15 லட்சம் வரை கடன் பெறலாம். குறைந்தபட்சம் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கல்வித்தகுதி தேவையில்லை. பொதுப்பிரிவு ஆண்கள் 18 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்டவராகவும் மற்றவர்கள் 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.8 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
பொதுப்பிரிவினருக்கு திட்ட மதிப்பீட்டில் 90 சதவீதம், மற்ற பிரிவினருக்கு 95 சதவீதம் கடன் பெறலாம். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 5 சதவீத சுய முதலீட்டுக்கு பதிலாக மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலகத்தில் இருந்து பெற்று வழங்கப்படும்.
மானியம் எவ்வளவு: திட்ட மதிப்பீட்டில் 25 சதவீதம் வீதம் அதிகபட்சமாக ரூ.3 லட்சத்து 75ஆயிரம் வரை மானியம் வழங்கப்படும். விருப்பமுள்ள பயனாளிகள் www.msmeonline.tn.gov.in இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்துடன் போட்டோ, பள்ளி மாற்றுச்சான்றிதழ், மதிப்பெண் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, ரேஷன் அட்டை அல்லது இருப்பிடச் சான்றிதழ், ஜாதிச்சான்றிதழ் நகலுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆண்டு வருமானத்திற்கான நோட்டரி பப்ளிக் கையெழுத்துடன் கூடிய உறுதிமொழிப்பத்திரம் பெற வேண்டும். மேலும் ஜி.எஸ்.டி., எண்ணுடன் கூடிய விலைப்புள்ளி விவரம், திட்ட அறிக்கை, வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் பெற வேண்டும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு மதுரை அழகர்கோவில் ரோட்டில் உள்ள மதுரை மாவட்ட தொழில் மையத்தை அணுகலாம்.