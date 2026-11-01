மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் உள்ளே, வெளியே ஆக்கிரமிப்பு
மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் உள்ளே, வெளியே ஆக்கிரமிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM
மதுரை: மதுரை அரசு மருத்துவமனையின் முன்புறம் மற்றும் வளாகத்திற்குள் அத்துமீறி வாகனங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதை மருத்துவமனை போலீசார் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்.
புதிய ஜெய்கா கட்டடத்திற்குள் இதயநோய் புறநோயாளிகள், அறுவை சிகிச்சை நோயாளிகள் பிரிவு, அருகிலேயே பெட் ஸ்கேன் மையம் செயல்படுகிறது. வாசலைத் தாண்டி செல்ல முடியாத அளவு டூவீலர்கள், ஆட்டோக்கள், கடைகள் ஆக்கிரமித்துள்ளன.
மருத்துவமனை காம்பவுண்ட் சுவரில் இருந்து நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன. பெட் ஸ்கேன் எடுப்பவர்கள் தட்டுத் தடுமாறி ஒருவர் மட்டும் உள்ளே நுழையும் அளவிற்கே இடமுள்ளது. ஜெய்கா கட்டடத்தின் முன்பகுதியில் டூவீலர்கள் நிரம்பி வழிவதால் வாசல் கதவை பூட்டி ஒருநபர் உள்ளே நுழையும் அளவுக்கு கதவை திறந்து வைத்துள்ளனர். அதிலும் ஒவ்வொருவரும் சிரமத்துடன் தலைகுனிந்து வரவேண்டும்.
வளாகத்திற்குள்ளும் ஷேர் ஆட்டோக்கள், ஆட்டோக்கள், தனியார் ஆம்புலன்ஸ்கள் ஆடிட்டோரியம் அருகே வரிசை கட்டி நிற்கின்றன. வாசலில் இருந்து வீல்சேர், ஸ்ட்ரெச்சர் மூலம் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு, மனநலம், சர்க்கரைநோய், நுரையீரல், பிற பிரிவுக்கு செல்லும் நோயாளிகளை சுகாதாரப் பணியாளர்கள் சிரமத்துடன் தள்ளிச் செல்கின்றனர். இங்கு தினந்தோறும் செயற்கை போக்குவரத்து ஏற்படுகிறது. வளாகத்திற்குள் இருக்கும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மருத்துவமனை போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.