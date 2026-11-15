காற்றாலை இறக்கைகளால் விபத்து நடந்ததற்கு ஆதாரம்: உயர்நீதிமன்றம் அவகாசம்
காற்றாலை இறக்கைகளால் விபத்து நடந்ததற்கு ஆதாரம்: உயர்நீதிமன்றம் அவகாசம்
ADDED : நவ 14, 2026 05:19 PM
மதுரை: காற்றாலை இறக்கைகளில் பறவைகள் மோதி பலியாவதை தடுக்க தாக்கலான வழக்கில், விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் புள்ளி விபரங்களை தாக்கல் செய்ய மனுதாரர் தரப்பிற்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அவகாசம் அளித்தது.மதுரை சவுந்தர்யா தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:காற்றாலை இறகுகளில் மோதியும், உயர்மின்னழுத்த கம்பிகளில் அமரும்போது மின்சாரம் தாக்கியும் பல பறவைகள் இறக்கின்றன.
மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறையின் வழிகாட்டுதல்படி காற்றாலை இறக்கைகளில் ஆரஞ்சு வண்ணம் பூச வேண்டும். இதனால் அவை ஒளிரும்போது பறவைகள் மோதாமல் முன்னெச்சரிக்கையுடன் விலகிச் செல்லும். காற்றாலைகள் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்வது, அனுமதி வழங்கும்போது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பறவைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து முறையாக ஆய்வு செய்வதில்லை. தமிழகத்தில் காற்றாலைகளால் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் மற்றும் பறவைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதை குறைப்பது பற்றி நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். காற்றாலை இறகுகளில் ஆரஞ்சு வண்ணம் பூச வேண்டும் அல்லது பறவையியல் நிபுணர்கள் கருத்துப்படி ஒரு இறக்கையில் கருப்பு வண்ணம் பூச வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு மனு அனுப்பினேன். நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி பி.வேல்முருகன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரர் குற்றம் சாட்டியுள்ளதுபோல் காற்றாலைகளால் பறவைகள் உயிரிழந்ததாக எந்தவொரு சம்பவமும் பதிவாகவில்லை என தமிழக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலர் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். காற்றாலைகள் காரணமாக விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் புள்ளிவிபரங்களை தாக்கல் செய்ய மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் அவகாசம் கோரினார். விசாரணை டிச.11 க்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.