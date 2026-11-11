/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:06 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:02 AM
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பேரையூர்: பேரையூர் பகுதியில் பெய்து வரும் மழையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இப்பகுதியில் ஒரு மாதமாக அவ்வப்போது பெய்து வரும் மழையால் விவசாயம் செழிக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சாகுபடி செய்துள்ள மக்காச்சோளம், பருத்தி, சோளம், கம்பு, குதிரைவாலி நன்கு வளர்ந்து வருகிறது. மழையால் இந்தாண்டு மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழுத் தாக்குதல் குறைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
மழையை பயன்படுத்தி இப்பகுதியில் விவசாயிகள் நெல் நடவிலும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து கிணறுகளில் தண்ணீர் நிரம்பி உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.