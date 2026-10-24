விவசாயிகள் மாற்றுப்பயிர் செய்யலாம்

UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
மதுரை: ‘சராசரியான 997 மி.மீ., மழையை வட குறைந்தளவாக 408 மி.மீ., அளவே மழை பெய்துள்ளதால் நெல்லுக்கு மாற்றுப்பயிரை விவசாயிகள் திட்டமிடலாம்’ என வேளாண் இணை இயக்குநர் பொறுப்பு ராணி தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: கடந்தாண்டு முல்லைப்பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் 137.95 அடியாக இருந்த நிலையில் தற்போது 119.75 அடியாகவும் வைகை அணை 69.31 அடியாக இருந்த நிலையில் 46.52 அடியாக குறைந்துள்ளது. இரண்டாண்டுகளுக்கு முன்பும் இதேபோல மழை பொய்த்து நவம்பரில் மழை பெய்த போது பாசனத்திற்குத் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. தற்போது கனமழை தொடர்வதால் நவம்பரில் தண்ணீர் திறக்க வாய்ப்புள்ளது. மாற்றுப்பயிர் சாகுபடி செய்யலாம். மானாவாரியில் பருத்தி, மக்காச்சோளம், குறுந்தானியங்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள், கிடைக்கும் மழையை நம்பி விதைக்கலாம். களிமண் நிலம் என்பதால் ஒரு மழை பெய்தாலும் 20 நாட்களுக்கு ஈரம் தாங்கும்.
கடந்தாண்டு மார்ச்சில் பருவம் தவறி கோடையில் பெய்த மழையால் மதுரை மேற்கு, அலங்காநல்லுார், வாடிப்பட்டி பகுதிகளில் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் ரூ.37.10 லட்சம் இழப்பீடு கிடைத்துள்ளது. விவசாயிகள் தங்களது வங்கிக்கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதா என சரிபார்க்க வேண்டும். கடந்தாண்டு மதுரை கிழக்கு மாங்குளம், திருகாணி கிராமங்களில் பயிர்க்காப்பீடு செய்தவர்களுக்கு விதைப்பு பொய்த்த நிலையில் மத்திய அரசின் ஒப்புதல் மூலம் பயிர்க்காப்பீட்டுக்கான இழப்பீடு 20 நாட்களுக்குள் கிடைக்கும் என்றார்.