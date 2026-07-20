குழப்பத்தில் குன்றத்து விவசாயிகள்: பருவ மழையை நம்பி பயிர்செய்யலாமா
குழப்பத்தில் குன்றத்து விவசாயிகள்: பருவ மழையை நம்பி பயிர்செய்யலாமா
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:40 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:45 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் வட்டார கிராமங்களில் கடந்தாண்டும் பருவ மழை பெய்யவில்லை. இந்தாண்டும் பருவ மழை பெய்யுமா என்ற சந்தேகத்தில் ஆடி 18ல் நெல் விதைப்புக்கும், காய்கறிகள் சாகுபடிக்கும் விவசாயிகள் ஆர்வமின்றி குழப்பத்தில் உள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மானாவாரி பகுதிகளில் ஆடி 18 ல் நெல் நாற்று பாவுவது, காய்கறிகள் பயிரிடுவது போன்ற பணிக்காக விவசாயிகள் கோடை உழவு செய்வர். இந்தாண்டு மழைஅறிகுறியே இல்லாததால் ஆரம்பகட்ட பணிகளை துவக்க விவசாயிகள் தயங்குகின்றனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது: வைகாசி இறுதியில் காற்று துவங்கி ஆடிவரை காற்று அதிகம் வீசும். அதற்கேற்ப தென்மேற்கு பருவ மழைப் பொழிவு இருக்கும். இந்தாண்டு 2 நாட்களே காற்று வீசியதால் மழை எந்தளவு இருக்கும் எனத் தெரியவில்லை.
ஆடிப்பட்ட நாளில் காய்கறிகள், பயிறு வகைகள் விதைப்பர். பலர் நெல் நாற்று பாவுவர். அதற்காக கோடையில் நிலங்களை உழது பணிகளை துவக்குவோம். கோடை உழவால் மழைநீரை நிலங்கள் சேமித்து வைக்கும். பயிர்களில் தீமை செய்யும் பூச்சிகள் வெளியேறும்.
கடந்தாண்டு ஆனியில் பெய்த சிறிய மழையை பயன்படுத்தி, நிலங்களை தயார் செய்தோம். ஆனால் நெல் நடவு செய்ய முடியவில்லை. இந்தாண்டு இதுவரை மழை இல்லை. இதனால் நிலங்களில் உழவு செய்ய முடியவில்லை. வேலை ஆட்கள் பற்றாக்குறை, உரம், மருந்து விலை உயர்வு, விளை பொருட்களுக்கு விலை இல்லாதது போன்றவற்றால், நஷ்டம் ஏற்படுகிறது.
திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் உள்ள தென்கால், நிலையூர் கண்மாய்களில் குறைவான தண்ணீர் உள்ளது. மழை பெய்து வைகை அணையில் தண்ணீர் திறந்தால்தான் சாகுபடி பணிகளை துவக்க முடியும். மழையைப் பொறுத்து பணிகளை துவக்குவோம். காய்கறிகளுக்கு அரசு நிரந்தர விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் காய்கறி விவசாயம் முடங்கி, எங்கள் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகும் என்றனர்.