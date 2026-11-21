ஒருபோகத்துக்கு தண்ணீர் கேட்டு விவசாயிகள் அலுவலகம் முற்றுகை
ஒருபோகத்துக்கு தண்ணீர் கேட்டு விவசாயிகள் அலுவலகம் முற்றுகை
UPDATED : நவ 17, 2026 06:56 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:52 PM
மேலுார்: மதுரை நீர்வளத்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஒரு போகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க கோரி விவசாயிகள் முற்றுகை மற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் முல்லைப் பெரியாறு வைகை ஒருபோக பாசன சங்கத் தலைவர் முருகன் தலைமையில் திரளான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர். முன்னதாக மேலுாரில் முருகன் கூறியதாவது:
வைகை அணையில் ஜூன் மாதம் 4 ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் இருந்தால் இரு போகத்துக்கும், ஆகஸ்டில் 6 ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி இருந்தால் ஒருபோகத்துக்கும் திறக்க வேண்டும் என்பது விதி. அணையில் போதியளவு இல்லாவிட்டால் இருக்கும் தண்ணீரை பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டும்.
ஆனால் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் ஒருபோக விவசாயிகளை கலந்தாலோசிக்காமல் இருபோகத்திற்கு நவ. 14 ல் தண்ணீர் திறந்தனர். அதிகாரிகளின் தன்னிச்சையான முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம். ஒருபோகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்றார்.
இதையடுத்து மேலுாரில் இருந்து வாகனங்களில் கலெக்டர் அலுவலகம் சென்றனர். அங்கிருந்து ஊர்வலமாக நீர்வளத்துறை அலுவலகம் சென்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
விவசாயிகளிடம் பேச்சு நடத்திய துணைத் தலைமை பொறியாளர் கோமதிநாயகம், ‘ஒரு போகத்திற்கு எத்தனை நாட்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கலாம் என்பது குறித்து அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பியுள்ளோம். தலைமை பொறியாளர் அனுமதி கிடைத்ததும் தண்ணீர் திறக்கப்படும்’ என்றதால் விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர்.