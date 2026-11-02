மானாவாரி பகுதிகளில் நெல் நடவு பணிகளை துவக்கிய விவசாயிகள்
மானாவாரி பகுதிகளில் நெல் நடவு பணிகளை துவக்கிய விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் மானாவாரி பகுதிகளில் விவசாயிகள் நெல் நடவு பணிகளை துவக்கியுள்ளனர்.
சில நாட்களாக பெய்த மழையால் மானாவாரி பகுதியில் விவசாயிகள் நாற்றங்கால் அமைப்பது, நாற்றுப்பாவும் பணிகளை துவக்கி உள்ளனர். பலர் நெல் நடவு செய்து வருகின்றனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது:: மானாவாரி கண்மாய்கள் பல ஆண்டுகளாக வறண்டு கிடக்கிறது. கண்மாய் தண்ணீரை நம்பியுள்ள நிலங்கள் தரிசாக கிடக்கின்றன. இந்தாண்டும் மழை இல்லாததால் ஆழ்குழாய்கள், கிணறுகளில் நீர்மட்டம் குறைந்துவிட்டது. பருவ மழை சரியான நேரத்தில் போதியளவு பெய்திருந்தால் ஆடி 18ல் நெல் நாற்றங்கால் அமைத்து இருப்போம்.
மழை இல்லாதது, வெயில் தாக்கம் போன்ற காரணங்களால் மானாவாரி பகுதிகளில் கிணறுகள், ஆழ்குழாய்களில் நீர்மட்டம் வேகமாக குறைந்துவிட்டது. போதுமான தண்ணீர் இருந்த விவசாயிகள் மட்டும் இந்தாண்டு கோடையில் உழவு செய்து நிலங்களை தயார் படுத்தி வைத்திருந்தோம். மழை இல்லாததால் பணிகளை துவக்க முடியவில்லை.
தற்போது சில நாட்களாக மழை பெய்து வருவதால் மானாவாரி பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்குழாய்கள், கிணறுகளில் நீர்மட்டம் சற்று உயர்ந்துள்ளது. அதனால் நெல் நாற்றங்கால் அமைக்கும் பணியை துவக்கி உள்ளோம். ஏராளமானோர் நெல் நடவும் செய்ய துவங்கி விட்டனர். கிணறுகளில் உள்ள தண்ணீர் அறுவடை வரை போதுமானதாக இருப்பது சந்தேகமே. பருவமழைக் காலம் என்பதால் நம்பிக்கையிலும், வீட்டில் உணவுத் தேவைக்காக நெல் நடவு பணிகளை துவக்கி உள்ளோம் என்றனர்.