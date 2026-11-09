உளுந்து சாகுபடியை மறந்த விவசாயிகள்: மீட்க அரசு உதவுமா
உளுந்து சாகுபடியை மறந்த விவசாயிகள்: மீட்க அரசு உதவுமா
UPDATED : நவ 08, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 08, 2026 06:28 PM
பேரையூர்: பேரையூர் தாலுகா சேடபட்டி ஒன்றியத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் பல ஆயிரம் ஏக்கரில் உளுந்து சாகுபடி செய்யப்பட்டது. தற்போது அந்தப் பரப்பளவு 100 க்கும் குறைவான ஏக்கராக மாறிவிட்டது. உளுந்து, பாசிப்பயறு சாகுபடி செய்ததால் விவசாயிகளுக்கு பெரிய அளவில் வருவாய் கிடைத்தது.
விவசாயிகள் சிலர் கூறியதாவது: உளுந்து சாகுபடிக்கு 70 முதல் 80 நாட்கள் தேவை. 60 வது நாள் முதல் அறுவடை செய்யலாம். கிடைக்கும் வருவாயில் தொழிலாளர் சம்பளம் பெரிய பிரச்னையாக உள்ளது. தொழிலாளர் தட்டுப்பாடு, சாகுபடி செய்தும் பலன் எடுக்க முடியாமல் போவது, அதிகாரிகள் விதை வழங்காதது, உளுந்து சாகுபடியை ஊக்குவிக்காதது போன்ற காரணங்களால் அப் பயிர் மீதான ஆர்வம் விவசாயிகளுக்கு குறைந்துவிட்டது.
உளுந்து விலை உச்சத்தை தொட்டுள்ள இந்த நேரத்திலாவது உளுந்து சாகுபடியை ஊக்குவிக்க மாவட்ட விவசாயத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.