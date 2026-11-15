‘உடற்பருமனும் வயிற்றுக்கொழுப்பும் தமிழகத்தில் அதிகம்‘
‘உடற்பருமனும் வயிற்றுக்கொழுப்பும் தமிழகத்தில் அதிகம்‘
UPDATED : நவ 14, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:28 PM
மதுரை: இந்திய சராசரியை விட தமிழகத்தில் உள்ளவர்கள் அதிக உடற்பருமனுடனும் கூடுதல் வயிற்றுக் கொழுப்புடனும் உள்ளதாக மதுரை அரசு மருத்துவமனை சர்க்கரை நோய் துறைத்தலைவர் சுப்பையா ஏகப்பன் தெரிவித்தார்.
உலக சர்க்கரை நோய் தின கருத்தரங்கில் அவர் பேசியதாவது:
ஐ.சி.எம்.ஆர்., புள்ளிவிபரப்படி 20 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான சர்க்கரை நோய் பாதிப்பின் தேசிய சராசரி 11.4 சதவீதம்; தமிழகத்தில் 22 சதவீதமாக உள்ளது. 23 சதவீதம் பேருக்கு பின்னாளில் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. உடற்பருமனுக்கான தேசிய சராசரி 28 சதவீதம்; வயிற்றுப்பகுதி கொழுப்பு சராசரி 32 சதவீதமாக உள்ளது. தமிழகத்தில் உடற்பருமன் சராசரி 29 சதவீதமாக, வயிற்றுப்பகுதி கொழுப்பு 39 சதவீதமாக உள்ளது. 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு 44 சதவீதம் வயிற்றுப்பகுதி கொழுப்பு உள்ளது.
மூன்றில் ஒருவருக்கு ரத்தஅழுத்த பாதிப்பு உள்ளது. உலக சுகாதார நிறுவன பரிந்துரைப்படி தினமும் 5 கிராம் உப்பு தேவை. இந்திய சராசரியாக 8 கிராம் என்றால் தமிழகத்தின் கிராமப்புறங்களில் தினமும் 13 கிராம் அளவு உப்பு சேர்க்கின்றனர்.
நமது உணவு முறையில் மாற்றம் கொண்டு வந்தால் மட்டுமே சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தி அதன் பாதிப்பில் இருந்து மீளமுடியும். அரிசி உணவுக்குப் பதிலாக சிறுதானியங்களை அளவுடன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தமிழகத்தில் வேலை பார்க்கும் 41 சதவீதம் பேருக்கு உடலுழைப்பு இல்லை. உடற்பயிற்சி, நடைபயிற்சி, உணவுக்கட்டுப்பாட்டை கடைப்பிடித்தால் தான் இளம் தலைமுறையினர் மூலம் தமிழகம் பொருளாதார வளர்ச்சி பெறமுடியும் என்றார்.