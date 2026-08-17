வருவாய் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 13, 2026 07:41 PM
மதுரை: மதுரை வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
பட்டா மாறுதலின் போது முறைகேடு கண்டறியப்பட்டால், வருவாய்த் துறையில் மேல்முறையீடு வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் போலீசார் குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்கின்றனர். இதுகூடாது என போலீஸ் துறை சுற்றறிக்கை இருந்தும், குற்றவியல் நடவடிக்கை தொடர்கிறது.
எனவே வருவாய்த்துறையினரை பாதுகாக்க குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க தடை விதித்து அரசாணை வெளியிட வேண்டும், இணைய வழியி்ல பெறப்படும் பட்டா மாறுதல் விண்ணப்பங்கள் மீது முடிவு செய்ய காலஅவகாசம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஜெயகணேஷ், முகைதீன் அப்துல்காதர், மீனாட்சிசுந்தரம் தலைமை வகித்தனர். நிர்வாகிகள் அசோக், சுரேஷ், ஜெயபாஸ்கர் முன்னிலை வகித்தனர். தாசில்தார்கள் சிவகுமார், நாகராஜ், செல்லப்பாண்டியன், நிர்வாகிகள் முத்துமுனியாண்டி, குப்புஜோதி, சபரிநாதன், சசி, சண்முகராஜா பங்கேற்றனர்.