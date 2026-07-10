ரோட்டில் சிதறிக்கிடந்த பணம் ஒப்படைத்த பெண் போலீஸ்
ரோட்டில் சிதறிக்கிடந்த பணம் ஒப்படைத்த பெண் போலீஸ்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:16 AM
மதுரை: ஏ.டி.எம்.,ல் பணத்தை எடுத்து தவறவிட்டவரிடம் அவரது வாகன பதிவு எண்ணை வைத்து போலீசார் பணத்தை ஒப்படைத்தனர்.
கடச்சனேந்தலைச் சேர்ந்த நாகரத்தினம், பேரனுக்கு வெள்ளி கொலுசு வாங்குவதற்காக
நேற்று மதியம் தெற்காவணி மூலவீதி வந்து அங்குள்ள ஏ.டி.எம்.,மில் பணம் எடுத்துள்ளார். பாக்கெட்டில் வைத்துவிட்டு போனை எடுத்த போது ரூ.5 ஆயிரம் கீழே விழுந்ததை கவனிக்காமல் சென்றார்.
அங்கு பணியில் இருந்த 'பிங்க் பேட்ரோல் ' பெண் போலீஸ் தீபிகா, பைக் நிறுத்துமிடத்தில் சிதறி கிடந்த ரூ. 4900ஐ எடுத்து போக்குவரத்து போலீசாரிடம் கூறியுள்ளார்.
போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் ஷோபனா தலைமையிலான போலீசார், பணம் கிடந்த இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 4 பைக்குகளின் பதிவெண்களை சி.சி.டி.வி., கேமரா மூலம் எடுத்து வாகன உரிமையாளர்களுக்கு போன் செய்து விசாரித்தனர்.
பணத்தை தவற விட்டதாக நாகரத்தினம் தெரிவித்த நிலையில் அவரை வரவழைத்து விசாரித்து பணத்தை ஒப்படைத்தனர்.
தீபிகாவின் நேர்மையை இன்ஸ்பெக்டர் ஷோபனா பாராட்டினார்.