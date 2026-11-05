தீபாவளி ‘ஷாப்பிங்’க்காக இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்: ‘பார்க்கிங்’ இடங்கள் அறிவிப்பு
தீபாவளி ‘ஷாப்பிங்’க்காக இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்: ‘பார்க்கிங்’ இடங்கள் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:31 PM
மதுரை: மதுரை நகரில் தீபாவளி ‘ஷாப்பிங்’ செய்ய மக்கள் அலைமோதுவதால் இன்று(நவ.,5) முதல் நவ., 8 அதிகாலை வரை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கனரக, இலகுரக வாகனங்கள்
மகால் ரோடு, கீழமாரட்வீதி, நான்குமாசி வீதிகள், ஆவணி மூல வீதிகளில் இலகுரக சரக்கு வாகனங்கள் உட்பட எந்த ஒரு சரக்கு வாகனங்களுக்கும் அனுமதி இல்லை. மேலும் பைபாஸ் ரோடு, காமராஜர் ரோடு, அண்ணாநகர் 80 அடி ரோடு, கே.கே. நகர் 80 அடி ரோடு, அழகர்கோவில் ரோட்டில் மூன்றுமாவடி சந்திப்பு – புதுநத்தம் ரோடு – அய்யர்பங்களா சந்திப்பு, திண்டுக்கல் ரோடு – கூடல்நகர் சந்திப்பு, அவனியாபுரம் பெரியார் சிலை சந்திப்பு, சிவகங்கை ரிங்ரோடு சந்திப்பு, மீனாட்சி மருத்துவமனை சந்திப்புகளில் இருந்து நகருக்குள் லாரிகள், கனரக வாகனங்கள் (பயணிகள் வாகனங்கள் தவிர்த்து) வர அனுமதி இல்லை. இந்த சந்திப்புகள் வழியாக இரவு 11:00 மணிமுதல் மறுநாள் (நவ.,6) காலை 6:00 மணி வரை மட்டுமே வணிக வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படும்.
பொதுமக்களின் வாகனங்கள்
நவ.,6,7 ல் மாசி வீதிகள், ஆவணி மூல வீதிகளில் டூவீலர் தவிர மற்ற வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை. தேவைப்படும் பட்சத்தில் டூவீலர் போக்குவரத்தும் தடை செய்யப்படும். மகால் ரோடு, கீழமாரட் வீதிகள் வழியாக வாகனங்கள் செல்வதற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். எந்த வகையான வாகனங்களும் ‘பார்க்கிங்’ செய்ய அனுமதி இல்லை.
நான்கு சக்கர வாகன ‘பார்க்கிங்’
தெற்கு மாசிவீதி, நேதாஜி ரோடு, மேலக் கோபுரத்தெரு, கீழமாராட் வீதி, கீழஆவணி மூல வீதி, தெற்குஆவணி மூல வீதிகளில் நவ.,8 வரை ‘பார்க்கிங்’ முற்றிலுமாக தடைசெய்யப்படுகிறது. இவ்வாகனங்கள் பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட் மல்டிலெவல் பார்க்கிங், வடக்காவணி மூலவீதி மல்டி லெவல் பார்க்கிங்கில் நிறுத்த வேண்டும்.
விரகனுார் பகுதி, காமராஜர் ரோட்டில் இருந்து வரும் மக்கள் தங்கள் வாகனங்களை சவுராஷ்டிரா ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளியிலும், கீழவெளிவீதி, தெற்குமாரட் வீதி, தெற்குவெளி வீதியிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் செயின்ட் மேரீஸ் பள்ளி மைதானத்திலும் பார்க்கங் செய்ய வேண்டும். பைபாஸ் ரோடு, கென்னட் ரோடு, எல்லீஸ் நகர் பகுதிகளிலிருந்து வரும் மக்கள் தங்களது வாகனங்களை எல்லீஸ்நகர் மீனாட்சி கோயில் வாகன நிறுத்தத்திலும், திருப்பரங்குன்றம் பகுதிகளிலிருந்து வரும் வாகனங்களை மதுரை கல்லுாரி மைதானத்திலும் நிறுத்த வேண்டும்.
காளவாசல், மேலவெளி வீதியிலிருந்து வரும் வாகனங்களை ரயில்வே வாகன காப்பகம், சேதுபதி பள்ளி மைதானத்திலும், நத்தம் ரோடு, அழகர்கோவில் ரோடு, கோகலே ரோட்டில் உள்ள வணிக வளாகங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களின் வாகனங்களை புது நத்தம் சாலை ஒய்.டபிள்யூ.சி.ஏ., பள்ளி மைதானத்தில் நிறுத்த வேண்டும்.
வாகனங்களை ‘பார்க்கிங்’ செய்ய க்யூ.ஆர். கோடு வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.