புதிய சஷ்டி மண்டபத்தில் இருந்து இலவச பஸ் வசதி: சுவாமியை தரிசிக்க தனி வரிசை
புதிய சஷ்டி மண்டபத்தில் இருந்து இலவச பஸ் வசதி: சுவாமியை தரிசிக்க தனி வரிசை
UPDATED : நவ 07, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:36 PM
திருப்பரங்குன்றம்:திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழா நவ.,10 முதல் 16 வரை நடக்கிறது. சஷ்டி நாட்களில் பக்தர்கள் தங்கி விரதமிருக்க பாலாஜி நகரில் புதிய சஷ்டி மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கிருந்து தினமும் கோயிலுக்கு சென்று வர கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் 3 இலவச பஸ்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
சஷ்டி திருவிழாவின்போது கோயிலிருந்து நடக்கும் சண்முகார்ச்னை, அபிஷேகங்கள் நிகழ்வுகளை மண்டபத்தில் இருந்து நேரடியாக காண எல்.இ.டி. திரை வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தினமும் அன்னதானம், தினைமாவு, எலுமிச்சை சாறு, பால் பிரசாதங்கள், கோயில் சார்பில் வழங்கப்படும். போலீசார் பாதுகாப்பு, மருத்துவ முகாம், அவசர ஊர்தி வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய சஷ்டி மண்டபத்தில் விரதமிருக்குமு் பக்தர்களுக்கு கோயிலில் சுவாமி தரிசனத்திற்கு தனி வரிசை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.