/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பேரையூரில் அடிக்கடி மின்தடை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:06 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:02 AM
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பேரையூர்: பேரையூர் பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இரவு நேரத்தில் ஏற்படும் மின்தடையால் துாங்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர். மாணவர்கள் படிக்க முடியாமல் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இல்லத்தரசிகள் சமையல் செய்ய முடியாமல் உணவகத்துக்கு செல்லும் அவல நிலை உள்ளது.
திடீரென மின்சாரம் தடைபடுவதால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் அவதிப்படும் சூழல் நிலவுகிறது. கிராமப் பகுதிகளில் மின்தடை காரணமாக மோட்டார்கள், போர்வெல் மோட்டார்கள் தொடர்ந்து இயக்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால் குடிநீர் வினியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மின்வாரியத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.